Польша отказалась от контрактов с "Газпромом" после 2022 года

Польский энергетический концерн PGNiG отказался продлевать контракт с "Газпромом" на поставку газа, который заканчивается в 2022 году. Об этом сообщил глава концерна Перт Вожняк.

"В 2022 году многое изменится. Например, закончится действие ямальского контракта. Мы больше не будет закупать газ у партнера под названием "Газпром". Это очень рискованно", - заявил Вожняк.

В первом полугодии текущего года Польша уже снизила закупки газа из России на 28%. К 2022 году польский энергетический концерн собирается полностью перейти на использование СПГ из США