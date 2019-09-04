Польский энергетический концерн PGNiG отказался продлевать контракт с "Газпромом" на поставку газа, который заканчивается в 2022 году. Об этом сообщил глава концерна Перт Вожняк.
"В 2022 году многое изменится. Например, закончится действие ямальского контракта. Мы больше не будет закупать газ у партнера под названием "Газпром". Это очень рискованно", - заявил Вожняк.
В первом полугодии текущего года Польша уже снизила закупки газа из России на 28%. К 2022 году польский энергетический концерн собирается полностью перейти на использование СПГ из США
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