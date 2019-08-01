Санкции против" Северного потока-2" и "Турецкого потока" все ближе

Американские санкции против строителей газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" становятся неотвратимыми, но не угрожающими.

Комитет по международным отношениям Сената США опубликовал в среду "Закон о защите энергетической безопасности Европы", который был одобрен 20 голосами против 2. Комитет профильный, это означает, что закон будет принят Конгрессом. Затем его подпишет Дональд Трамп, что тоже не вызывает сомнений.

Законопроект предусматривает санкции против корпораций, эксплуатирующих суда — трубоукладчики для "Северного потока-2 и "Турецкого потока", — сказал председатель комитета республиканец Джим Риш. Например, это затронет швейцарскую Allseas Group с ее трубоукладчиком Pioneering Spirit. Также он санкционирует страховые компании, защищающие этот бизнес.

"Эти трубопроводы могут привести к дальнейшей дестабилизации Украины и обогащению режима Путина, а также поставить под угрозу безопасность стран-членов НАТО", добавил Риш. По его словам, этот законопроект является "конкретным, целенаправленным и своевременным способом противодействия вредному влиянию России".

Санкционные меры против России являются одними из немногих политических решений, с которыми согласны и республиканцы и демократы. Дональд Трамп также резко критикует "Северный поток 2". Германия делает "огромную ошибку" с этим проектом, полагает президент США. "Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии", — написал в Twitter Трамп в июне.

Для правительства Германии санкции против "Северного потока-2" будут тяжелым ударом, так как Берлин рассматривает трубопровод как важный ключевой проект для обеспечения энергетической безопасности Европы. Поскольку Германия продвигает усилия по поэтапному отказу от атомной энергетики и выработки электроэнергии на угле, она особенно зависит от природного газа, а российский газ является самым дешевым.

Отменить строительство "Северного потока-2", конечно, не удастся, но санкции могут задержать завершение проекта, намеченное на конец года, и увеличат стоимость проекта. "Газпром" объявил, что, что возьмет на себя этот проект в случае санкций США, но технически у России нет своих глубоководных трубоукладчиков. Однако, как сообщается, все морские работы на "Турецком потоке" завершены, а на "Северном" — на две трети, причем на больших глубинах.

Ввод газопровода "Северный пото-2" лишит «Нафтогаз Украины» доходов от транзита в $ 1,5 млрд. Еще $ 500 млн нацкомпания потеряет на «Турецком потоке». Общие же доходы «Нафтогаза Украины» от транзита газа составили в прошлом году около $ 3 млрд.

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