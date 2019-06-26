Представители немецкого бизнеса считают, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено в срок, несмотря на давление со стороны США. К такому выводу пришла Российско-Германская торговая палата, которая оказывает поддержку немецким и российским компаниям на территории Германии и России.
Представители палаты провели опрос среди немецких предпринимателей, который показал, что 97% представителей бизнеса поддерживают строительство газопровод "Северный поток-2". Против строительства нефтепровода высказались лишь 7% респондентов.
Единство немецкого бизнеса пытаются разрушить США, которые оказывают большое давление и постоянно угрожают санкциями. Эксперты считают, что в ближайшее время Соединенные Штаты введут санкции против компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2".
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