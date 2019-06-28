Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что совместно с акционерами компании испытывает уверенность в 100-процентной реализации проекта "Северный поток-2". Он отметил, что проект принесет выгоду как участникам строительства, так и потенциальным потребителям газа.
"Основная часть работ по реализации проекта уже выполнена. Можно сказать, что точка невозврата уже пройдена, и никаких правовых рычагов у противников "Северного потока-2" не осталось. Мы вместе со своими европейскими партнерами полностью уверены в успешном завершении строительства", - рассказал Миллер на годовом собрании акционеров.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об опросе, который провела Российско-Германская торговая палата. по результатам опроса 97% представителей немецкого бизнеса поддерживают реализацию проекта "Северный поток-2".
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.