Европейский союз — организм, в котором есть как доброкачественные, так и злокачественные клетки.
Об этом заявил глава комитета Государственной думы Российской Федерации по энергетике Валерий Селезнев.
Западные страны Евросоюза — более авторитетные и богатые — используют государства Восточной Европы, чтобы помешать строительству газопровода "Северный поток-2", уверен Селезнев.
Роль "злокачественной клетки", указал глава комитета Госдумы РФ по энергетики, играет, например, Литва.
Напомним, что глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сегодня заявил, что строящийся газопровод "Северный поток-2" — неуважение политики Европейского союза.
Глава литовского внешнеполитического ведомства указал, что газопровод строится якобы вопреки договоренностям членов Евросоюза о единых принципах и диверсификации источников энергии.
Напомним, что "Северный поток-2" планируют достроить уже в текущем году.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва возлагает вину за оползни в Вильнюсе на Советский Союз.
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