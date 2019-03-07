Литва возлагает вину за оползни в Вильнюсе на СССР

В Вильнюсе, столице Литвы, на горе Гедиминаса несколько лет назад произошел серьезный оползень. В ближайшее время, заявляют специалисты, возможен еще один.
Об этом сообщают литовские средства массовой информации.
По словам экспертов, причиной оползня стали движения почвы. В данный момент специалисты делают все возможное, чтобы не допустить нового оползня. Так, пишут СМИ Литвы, места, вызывающие наибольшие опасения, эксперты засыпали щебнем.
Примечательно, что, по мнению литовских архитекторов и инженеров, причиной оползня также могла стать стена, восстановленная еще во времена Советского Союза. Существует риск, что она станет причиной новых оползней.
Напомним, что гора Гедиминаса — один из главных символов современного Вильнюса — была закрыта для туристов в ноябре 2017 года. В августе года минувшего, отметим, на гору вновь разрешили подниматься всем желающим.
На восстановление ее, согласно подсчетам литовских средств массовой информации, было потрачено порядка 6 миллионов евро.
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