Путин выступил с "новой мюнхенской речью" на ПМЭФ

Центральным мероприятием второго дня XIII Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, а также премьер-министры Армении Никол Пашинян и Словакии и Петер Пеллегрини, и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



ПМЭФ собирает в Петербурге мировых лидеров — видео / Новости от 07.06.2019 03:08

Открыл заседание российский президент, который поприветствовал участников ПМЭФ и выразил признательность за участие в форуме, внимание и дружеское отношение к России. При этом, Путин сразу указал на то, что и его речь, и дальнейшие выступления будут в первую очередь посвящены экономике.

Начал президент России с оценки глобальной экономики. Которая формально характеризуется положительными значениями. Однако, по мнению Путина, "существующая модель экономических отношений находится в кризисе. Этот кризис носит глобальный характер".

При этом, основная проблема, по мнению главы РФ, это нынешняя модель глобальной торговли с абсолютизацией "западной либеральной традиции". Однако, период этот подходит к концу, первый кризис возник в 2008–2009 году. Тогда сил и настойчивости разобраться в причинах кризиса у мировых элит не хватило.

Дополнительной проблемой Путин назвал рост явного и скрытого протекционизма и начало торговых войн. Глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики. А современные технологии пока "проходят период отладки".

По мнению президента, "Кризис отношений и подрыв доверия в мировой экономике наступили по причине того, что модель глобализации все меньше соответствует новой экономической реальности. Заданные прежде шаблоны ставили страны запада в исключительное положение, давали им фору и ренту". Рйдерство, торговые войны, устранение конкурентов нерыночными способами, — все это стало, по мнению президента новыми чертами глобальной экономики.

В пример глава государства привел затяжную историю со строительством "Северного потока-2": "например, строительство газопровода "Северный поток — 2". Проект полностью отвечает национальным интересам всех участников — и европейцев, и России. Пришли, потому что заинтересованы. Но это не соответствует интересам тех, кто привык к исключительности и вседозволенности.

Второй пример, который обозначил в своей речи глава РФ — это история с компанией Huawei: "Казалось бы, технологии призваны расширять горизонты для всех, кто готов к переменам. Но и тут ставятся барьеры". При этом, президент обозначил данную ситуацию, как цифровую торговую войну.

По словам Владимира Путина, "при текущем развитии событий система превращается в карикатуру на саму себя, когда одна страна — США — распространяет свою юрисдикцию на весь мир. Это противоречат задачам многополярного мира. Это путь к бесконечным конфликтам, к боям без правил всех против всех".

Чтобы выйти из этой кризисной ситуации, необходимы общие правила. Об этом президент говорит уже не первый раз, и нынешняя речь не стала исклоючением. Президент подчеркнул, что "предметом урегулирования общего правового поля может быть прежде всего, гармонизация интересов, конкуренция и сотрудничество между странами с разными моделями развития. Именно на этой основе необходимо адаптировать к реалиям систему мировой торговли и ВТО. При этом надо реально, а не на словах учесть интересы развивающихся стран. Это и есть равные условия для развития".

Глобальная финансовая система, по мнению Путина, также переживает период кризиса: "Ямайская система с приоритетом доллара США не решила проблем финансовой системы. Роль доллара как резервной валюты нужно переосмыслить, потому что он превратился в инструмент давления эмитента на другие страны. Доверие к нему падает".

Пока же, как считает глава РФ, "свод правил не сформирован, нужно реально смотреть на условия. Предлагаем произвести демилитаризацию ключевых сфер мировой экономики. Сегодняшние тенденции в мире свидетельствуют о том, что роль страны и ее суверенитет определяется способностью защитить своих граждан, ее вкладом в мировую культуру".

Что касается России в этой экономической картине мира, то президент определил её так: "Россия обладает серьезными кадровыми научными ресурсами и заделом в реализации технологических решений, сквозных технологий. Это искусственный интеллект, геномные технологии для медицины, портативные источники энергии, новые материалы".

Эту часть речи многие аналитики назвали "экономической Мюнхенской", обратив внимание на категоричность высказываний главы России. Так, в одном изх телеграм каналов появилось следующее резюме: "Путин на ПМЭФ громит перерождение универсалистской модели глобализации". А авторы канала "Пул №3" высказались максимально прозрачно: "Путин произносит вторую Мюнхенскую речь, но с экономическим уклоном".

Авторы канала "Вертушка АТС1" выделили следующие ключевые моменты "внешнеэкономической" части речи Путина: "Главным посланием, озвученным В. Путиным стало предупреждение о том, что мировая торговля вворачивается в ту же воронку, что и мировая политика — то есть милитаризируется пугающими темпами.

Путин предложил не допускать этого, и для начала отказаться от санкционных войн, по крайней мере в части критических для жизнеобеспечения мира товаров. Избежать как Сциллы "новой американской диктатуры" (впрочем, она маловероятна — сил не хватит), так и Харибды "торгового Безумного Макса", битвы всех против всех.

При этом неслучайно озвученным им примером стала ситуация, разворачивающаяся вокруг китайского гиганта Huawei: война с ним фактически означает начало "первой технологической мировой", где, кстати, использование искусственного интеллекта в качестве оружия — лишь вопрос времени. Последствия же этого сейчас вообще никто не в состоянии просчитать.

Таким образом, Путин в очередной раз выступает с призывом не разрушать мир — потому что менять существующие международные связи куда менее затратно, чем восстанавливать их из руин, неизбежных в случае реализации озвученных им сценариев торговой милитаризации и превращения санкций в "новые ядерные боеголовки"".

Далее глава России коснулся внутренних экономических проблем: таких как архаичность и избыточность нормативной сферы. При этом, он напомнил, что "с 2021 года прекращает действие устаревшая нормативно-правовая база по контролю и надзору за деятельностью бизнеса. Логика взаимоотношения бизнеса и правоохранительных структур — очищение судебной системы и силовых структур от недобросовестных лиц, повышение прозрачности правовой среды, защита прав собственности".

Коснувшись темы развития Дальнего Востока и Сибири, Владимир Путин резюмировал: "Россия готова к переменам, мы приглашаем всех к равноправному сотрудничеству".

Следующим выступил председатель КНР, Си Цзиньпин. Его речь началась с заявления о том, что "в лице России мы имеем одного из приоритетных партнеров во всех областях".

На практике, по словам главы КНР, это партнерство выражается в совместной реализации идей российского президента о евразийском партнерстве и инициативы Си Цзиньпина "Один пояс, один путь". Также, глава КНР подчеркнул, что "Китай готов делиться со всеми партнерами технологиями. Также необходимо наращивать усилия по построению толерантного общества, ставящего во главу угла интересы человека".

Закончил свое выступление товарищ Си проблемами экологии, и заверением в том, что "В международных отношениях Китай сделает ставку на экологические вопросы. Страна будет стремиться к выполнению пунктов Парижского соглашения, развитие Китая не обеспечивается эксплуатацией природных ресурсов".

Следующим слово взял президент Болгарии Румен Радев, который, фактически, продолжил выступление Владимира Путина, заявив вслед за российским президентом, что "свободное движение капиталов в цифровую эру без четко обозначенных правил генерирует риски. Сверхпотребление угрожает нашему общему будущему, делает мировой порядок неустойчивым. Ежегодный рост расходов на оборону — ясный сигнал о снижении доверия, и это приводит к замыканию науки в узких рамках и неравномерному развитию".

При этом, глава Болгарии отметил: "кто бы мог подумать двадцать лет назад, что Китай будет защищать свободную торговлю, а США — навязывать протекционизм?".

При этом, Радев подчеркнул, что "Болгария — вторая страна, признавшая КНР. Но первой уже не существует (СССР), поэтому можно начинать отсчет с Болгарии".

Далее президент Болгарской Республики коснулся проблем миграции, нищеты и коррупции. По его словам, "Необходим глобальный консенсус против трансграничной коррупции. Нищета выводит людей на путь миграции и питает ксенофобию в странах, с которых начинаются миграционные пути".

Говоря о взаимоотношениях с Россией, радев заявил: "От Болгарии Россия получила письменность и христианскую веру, а от России Болгария получила свободу. Об этом мы никогда не забываем". Закончил болгарский президент пожеланием участникам форума достижения гармонии в развитии, в рамках программы ООН.

Следующим выступил премьер-министр Армении, Никол Пашинян, который кратко обозначил внутренние проблемы Армении, готовность к активному экономическому сотрудничеству, а также заявил, что "Армения настроена на совершенствование стратегического партнерства с Россией и продуктивного участия в евразийском партнерстве. Это же относится к членству Еревана в ОДКБ".

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, взявший слово следом, обозначил в своей речи проблему недостаточности темпов прогресса для адекватного поддержания уровня экономики. И нехватки денег на меры стимуляции этого прогресса.

Завершил выступления генсек ООН Антониу Гутерреш. Говоря о глобальной экономической картине, он отметил: "Ценности устава ООН подвергаются вызовам и угрозе. Подчеркну несколько императивов. Справедливая глобализация. Люди стали более богатыми и здоровыми, но есть и голод, и неравенство. Также растет напряженность в торговле, финансовые рынки неустойчивы.

Необходима экономика, которая создает возможности для всех". При этом, Гутерреш "прошелся" и по концепции многополярного мира, заметив, что "Многополярность сама по себе не гарантирует мир, если нет рамок. Важно, чтобы отношения между странами основывались на международном праве. Кроме того, для мира нужна сеть международных организаций".

От глобализации генсек ООН перешел к экологии и рискам изменения климата, заявив, что "процесс ускоряется, тогда как политическая воля, наоборот, замедляется. А всем нужна зеленая экономика. Изменение климата — крупнейший системный риск сейчас в мире".

Далее участникам заседания были заданы вопросы. Они касались все тех же торговых войн и общей экономической нестабильности. Здесь отдельно стоит отметить вопросы Путину про Украину и Белоруссию. Первый был про то, как глава России оценивает нового украинского президента, Владимира Зеленского.

На это вопрос российский президент ответил следующим образом: "Опыта у него может не хватать, но опыт — дело наживное. Зеленский пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, это противоречивые высказывания, в ходе предвыборной речи говорил одно, потом — другое. Поживем, увидим. Я не говорю, что он, не сделав ничего, все испортил, ну, посмотрим".

Также, российский президент подчеркнул, что "одно дело играть, другое — быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант перевоплощения, а для того, чтобы заниматься государственными делами, нужен опыт, знания, нужно уметь увидеть главные проблемы и найти инструменты решения этих проблем, собрать дееспособных людей в команду и дать им возможность свободно мыслить и принимать решения, объяснять миллионам людей мотивы своего поведения и самое главное — иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений".

Что же касается Белоруссии, то здесь необходимо пояснить контекст. Буквально сегодня Александр Лукашенко заявил, что "за свои рынки нужно драться". Аналитики считают, что он имел в виду как раз украинский рынок сбыта для топлива. Топлива, которое пойдет на нужды, в том числе, ВСУ и в зону АТО.

Впрочем, Владимира Путина спросили не об этом, а о Союзном Государстве. Глава России по этому поводу лаконично отметил, что "многое из договора о Союзном государстве с Белоруссией до сих пор не сделано". При этом, говоря о перспективах интеграции, путин подчеркнул: "Белорусы и русские — один народ. Так сложилось, что мы живем в разных странах. Но планов о каком-то объединении нет".

В остальном же, той или иной форме, все выступавшие на пленарном заседании лидеры отметили, что будут прилагать все усилия и к общей стабилизации и выходу мировой экономики из кризиса, и к стабильности и росту национальных экономик своих государств. При этом, выстраивая систему на паритетных, честных и взаимовыгодных началах.