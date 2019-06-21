Экс-глава Минтранспорта Украины: страну ждет "югославский сценарий" в случае потери ГТС

В текущем году Украина может потерять газотранспортную систему.



Россия обсуждает с Украиной транзит газа в Европу / Новости от 21.01.2019 12:04

Тогда постсоветскую республику ждет "югославский сценарий".

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил бывший глава Министерства транспорта Украины Евгений Червоненко.

Действующему президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил специалист, необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить утрату Украиной газотранспортной системы.

Также, посетовал Евгений Червоненко, у постсоветской республики полным-полно и других проблем - например, в текущем году Киев обязан выплатить 16 миллиардов долларов долгов.

Не вызывает у экс-главы Минтранспорта Украины и новый состав Верховной рады, внеочередные выборы в которую, напомним, состоятся уже через месяц.

Напомним, что Андрей Коболев, глава "Нафтогаза" - украинской государственной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа - в мае текущего года заявил, будто переговоры по поводу транзита российского газа через территории Украины после 2019 года возобновятся уже в июне.

Позже же исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока находится под большим вопросом.

Отметим, что действующий контракт о транзите российского газа через территории соседней постсоветской республики истекает в конце текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Киеве назвали "Северный поток-2" большим провалом Украины.

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