Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подверг критике Германию.
Об этом сообщает немецкий информационно-политический журнал Focus.
Глава США раскритиковал Германию в ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, отмечают авторы материала.
Причиной недовольства Дональда Трампа, отмечает Focus, стали якобы низкие расходы современной Германии на оборону. Действующий президент США считает, что немецкая сторона не выполняет своих обязательств как члена Североатлантического альянса.
Вспомнил, пишет Focus, Дональд Трамп и газопровод "Северный поток-2", в строительстве которого, напомним, участвуют Германия и Российская Федерация. Глава государства отметил, что магистральный газопровод — "опасный проект".
"Мы защищаем Германию от России, а Россия получает от Германии миллиарды долларов", — заявил президент Соединенных Штатов Америки.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.