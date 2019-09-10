"Приятный сюрприз": на Украине высказались о ситуации с "Газпромом"

Исполнительный директор группы компаний "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL. По его словам, это стало для Украины "приятным сюрпризом".

10 сентября суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое расширяло полномочие "Газпрома" по доступу к газопроводу OPAL. Суд признал, что решение Еврокомиссии нарушало принцип энергетической солидарности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об истерии, которая продолжалась на Украине в 2016 году из-за решения Еврокомиссии по газопроводу OPAL. После громких стенаний украинского МИДа насчет того, что Европа нарушила положения об ассоциации Украины с ЕС (которая, возможно, так и не будет ратифицирована из-за позиции Голландии), в дело включились уже депутаты Верховной рады. Отдельные высказывания последних живо напоминали атмосферу не столько парламентского заседания, а скорее некоего "трибунала по преступлениям" несчастных европейцев.

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