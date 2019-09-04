Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Российскую Федерацию.

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.

Как сообщает "Радио Азатлык", у здания посольства РФ в Ашхабаде, столице Туркменистана, собираются очереди из сотен человек. Граждане республики, отмечают журналисты, планируются воспользоваться государственной программой переселения, разработанной российскими властями.

Данная программа, напоминают СМИ Туркмении, подразумевает, что желающие уехать обратно домой уже не вернутся.

Власти Туркменистана же якобы всячески препятствуют выезду туркменов за рубеж — госучреждения не выдают необходимые документы или же, например, намеренно затягиваются этот процесс.

Напомним, что в июне минувшего года Ашхабад запретил покидать страну гражданам моложе 40 лет. Тогда власти объяснили ограничение выезда тем, что в некоторых велаятах постсоветской республики почти не осталось работоспособного населения.

Примечательно, что действующего президента Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедова многие считают тираном. Не секрет, что в стране присутствует культ личности Бердымухамедова — глава государства, например, носит неофициальный титул "Лидер нации", а в честь членов его семьи названы воинские части, дворцы культуры и прочие значимые сооружения Туркмении.

Ранее, напомним, сообщалось, что жители неспокойной ныне Киргизии активно интересуются жильем в России.

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