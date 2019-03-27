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"Нафтогаз Украины" сообщил об отказе Дании согласовать маршрут "Северного потока-2"

Экономика » Сырье » Газ

Власти Дании отклонили заявку на прокладку газопровода "Северный поток — 2" через ее исключительную экономическую зону. Об этом сообщает "Нафтогаз Украины" в Twitter.

"Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту Северного потока - 2", — говорится в сообщении.

Компания Nord Steam 2 направила Дании заявки на два маршрута. Первый является оптимальным и проходит через территориальные воды королевства. Второй маршрут на 36 километров длиннее, но минует территориальные воды, частично затрагивая лишь исключительную экономическую зону страны.

Представительница Nord Stream 2 в Дании Маркела Дедопулос считает, что МИД страны не имеет права отклонить вторую заявку, поскольку эти воды находятся вне его юристдикции. Тем не менее, компания рассчитывает, что первая заявка все же будет удовлетворена и в использовании альтернативного маршрута необходимости не появится.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по мнению главы российского правительства Дмитрия Медведева, "Северный поток — 2" не заменит транспортного коридора через Украину.

Источник фото: nord-stream2.com

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Темы Дания Газпром Северный поток-2 Нафтогаз Украины
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