Китай задумывается об увеличении поставок газа из России

Китай проявляет устойчивый интерес к увеличению поставок газа сверх предусмотренных долгосрочным планом сотрудничества объемов. Об этом заявил глава российской энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер.
"Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
По словам Миллера, в декабре текущего года будет произведен запуск газопровода "Сила Сибири".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неспособность Туркмении увеличить поставки газа в Китай и набирающая обороты торговая война США с Поднебесной заставили Пекин вновь повернуться лицом к "Газпрому".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
В Кремле обсуждается вопрос о введении упрощенного порядка предоставления российского гражданства всем гражданам Украины. Об этом 27 апреля сообщил журналистам Владимир Путин.
Национальная мясная ассоциация выступила с предложением запретить ввоз мяса и молочной продукции из-за рубежа.
Владимир Путин должен пригласить Реджепа Эрдогана в Крым так, чтобы тот не смог отказаться, считает турецкий эксперт и подсказывает, как это сделать.