Китай задумывается об увеличении поставок газа из России

Китай проявляет устойчивый интерес к увеличению поставок газа сверх предусмотренных долгосрочным планом сотрудничества объемов. Об этом заявил глава российской энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер.



Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по «Силе Сибири»

"Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам Миллера, в декабре текущего года будет произведен запуск газопровода "Сила Сибири".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неспособность Туркмении увеличить поставки газа в Китай и набирающая обороты торговая война США с Поднебесной заставили Пекин вновь повернуться лицом к "Газпрому".