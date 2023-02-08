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Любовь Степушова

Коррупция или диверсия РФ: в Латвии сгорел завод по производству дронов

Происшествия

В латвийском Марупе сгорел завод по производству БПЛА. Местные СМИ сообщили, что пожар возник после взрыва. Есть две версии, кто за ним стоит.

Коррупция или диверсия РФ: в Латвии сгорел завод по производству дронов

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В настоящее время установлено, что 7 февраля двухэтажное производственное здание завода сгорело на площади 600 квадратных метров, а расположенный рядом склад с продукцией — на площади 20 квадратных метров, пишет агентство LETA.

Заместитель директора компании-владельца Edge Autonomy Янис Вилманис признался, что пожар причинил большой ущерб, но точный его размер пока не установлен.

Как пишет портал "Делфи", представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва заявила, что первоначальная информация не свидетельствует о том, что поджог имел место, однако для выяснения точных причин начат уголовный процесс. Газета же, опросив сотрудников, заявляет, что пожар возник после взрыва.

Edge Autonomy (ранее UAV Factory) производит беспилотные системы, которые поставляются заказчикам почти в 70 странах, а также в ВСУ. Компания была основана в 2009 году, её уставной капитал составляет 1 041 505 евро. Собственником является американская компания "Edge Autonomy Holdings, LLC".

Сами подожгли, чтобы получить страховку и прикрыть воровство

Как пишет Telegram-канал "Открытая Украина", в прошлом году украинское минобороны заключило с компанией контракт на закупку БПЛА Penguin C MK 2.5 VTOL, Penguin C Mk2, Penguin B Airframe, а также портативных наземных станций управления на сумму более 20 млн долларов.

По словам авторов канала, "процедура закупки тщательно скрывалась и проводилась с нарушением украинского законодательства". Добавим, что на Украине была объявлена компания по сбору донатов именно для закупки БПЛА с этого завода.

"Открытая Украина" подчёркивает, что до настоящего времени ни один из образцов не был предоставлен украинской стороне, несмотря на то, что сроки поставки, указанные в контракте, истекли.

Авторы информируют, что руководство Edge Autonomy уже начало подготовку документов по объявлению форс-мажорных обстоятельств заказчикам для получения страховых выплат за повреждённые и уничтоженные средства в ходе пожара.

"Что из этого получит украинская сторона, неизвестно. Вероятнее всего, средства, выделенные на закупку этих беспилотников, уже давно осели на счетах украинских олигархов-министров, а случившийся пожар — обычное заметание следов офшорных схем", — заключает канал.

Месть за "Северные потоки"

Сегодня ничего не горит и не взрывается случайно, даже землетрясения подозреваются в провоцировании.

Взорван газопровод "Северный поток", и никто не понёс и не понесёт за это наказание, хотя на американский или британский след немцы намекают. Даже страховщики не имеют доступа к информации, значит, не будет и выплачена компенсация — не только Газпрому, но и европейским компаниям-участницам строительства газопровода.

Поэтому взрыв фабрики дронов в Латвии может быть ответом за уничтожение двух веток "Северного потока". Хочется надеяться, что это диверсионная война, которую, наконец, начала РФ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу пожар война армия латвия оружие диверсия
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