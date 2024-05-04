Самые раздражающие для собак запахи: просто сводят их с ума

Кинологи назвали самые раздражающие собак запахи

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Известно, что собаки обладают исключительно развитым обонянием, что является одной из их ключевых характеристик.

Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Благодаря своему выдающемуся чутью, собаки часто используются в правоохранительных органах, так как они способны обнаруживать запрещенные вещества благодаря улавливанию их запахов.

Имеются данные о том, что собаки способны распознавать определенные заболевания у людей по уникальному запаху, который они излучают.

Однако существуют ароматы, которые вызывают у собак дискомфорт.

К неприятным для собак запахам относятся сильные химические вещества, которые могут вызывать отторжение даже у людей. Эксперты подчеркивают, что у собак обоняние развито гораздо сильнее. Также животным не нравится запах алкоголя, что может быть одной из причин их агрессивного поведения по отношению к пьяным людям.

Кроме того, многие собаки отрицательно реагируют на запах сигарет и некоторой косметики, особенно если она обладает стойким и насыщенным ароматом.

Не менее раздражающим для собак является запах краски, который может стать причиной того, что они лают на почтальонов, несущих на себе аромат типографских красок.