Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аллергия на алкоголь может проявляться на коже
Даже родственные связи не спасают коррупционеров
Запечённая спаржа с голландским соусом: вкусно и полезно
Science Daily: в США улучшают методику выявления ядерных взрывов
На Кубу из Москвы скоро откроются новые рейсы
Страховщики возместили убытки аграриям Юга России
Стало известно, стоит ли покупать отдельный лоток каждой кошке
Уделяйте больше внимания крему и проводите педикюр дома с профессиональным уровнем
Ирина Салтыкова похвасталась красивой дочерью
Самые раздражающие для собак запахи: просто сводят их с ума

Кинологи назвали самые раздражающие собак запахи

1:17
Зоосфера » Собаки

Известно, что собаки обладают исключительно развитым обонянием, что является одной из их ключевых характеристик.

Кинологи назвали самые раздражающие собак запахи
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Благодаря своему выдающемуся чутью, собаки часто используются в правоохранительных органах, так как они способны обнаруживать запрещенные вещества благодаря улавливанию их запахов.

Имеются данные о том, что собаки способны распознавать определенные заболевания у людей по уникальному запаху, который они излучают.

Однако существуют ароматы, которые вызывают у собак дискомфорт.

К неприятным для собак запахам относятся сильные химические вещества, которые могут вызывать отторжение даже у людей. Эксперты подчеркивают, что у собак обоняние развито гораздо сильнее. Также животным не нравится запах алкоголя, что может быть одной из причин их агрессивного поведения по отношению к пьяным людям.

Кроме того, многие собаки отрицательно реагируют на запах сигарет и некоторой косметики, особенно если она обладает стойким и насыщенным ароматом.

Не менее раздражающим для собак является запах краски, который может стать причиной того, что они лают на почтальонов, несущих на себе аромат типографских красок.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?

Артист раскрыл подробности личной жизни.

Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Избавляемся от сорняков на клубнике
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Мария Захарова сообщила, что думает по поводу участия трансвестита в эстафете олимпийского огня
ВСУ пополняют юными курсантами, Зеленский приказал держать города любой ценой Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Последние материалы
Запечённая спаржа с голландским соусом: вкусно и полезно
Science Daily: в США улучшают методику выявления ядерных взрывов
На Кубу из Москвы скоро откроются новые рейсы
Страховщики возместили убытки аграриям Юга России
Стало известно, стоит ли покупать отдельный лоток каждой кошке
Уделяйте больше внимания крему и проводите педикюр дома с профессиональным уровнем
Ирина Салтыкова похвасталась красивой дочерью
Нижние листья кабачков влияют на урожай
Специалист по осанке объяснил, как убрать сутулость
Выдача сельской ипотеки увеличилась на 50%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников