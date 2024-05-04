Самые раздражающие для собак запахи: просто сводят их с ума

Известно, что собаки обладают исключительно развитым обонянием, что является одной из их ключевых характеристик.
Благодаря своему выдающемуся чутью, собаки часто используются в правоохранительных органах, так как они способны обнаруживать запрещенные вещества благодаря улавливанию их запахов.
Имеются данные о том, что собаки способны распознавать определенные заболевания у людей по уникальному запаху, который они излучают.
Однако существуют ароматы, которые вызывают у собак дискомфорт.
К неприятным для собак запахам относятся сильные химические вещества, которые могут вызывать отторжение даже у людей. Эксперты подчеркивают, что у собак обоняние развито гораздо сильнее. Также животным не нравится запах алкоголя, что может быть одной из причин их агрессивного поведения по отношению к пьяным людям.
Кроме того, многие собаки отрицательно реагируют на запах сигарет и некоторой косметики, особенно если она обладает стойким и насыщенным ароматом.
Не менее раздражающим для собак является запах краски, который может стать причиной того, что они лают на почтальонов, несущих на себе аромат типографских красок.
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