Врач Продеус: к месту укуса осы необходимо сразу же приложить лёд, чтобы не допустить распространение яда по организму

Врач Продеус рассказал, что к месту укуса осы необходимо сразу же приложить лёд

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Укус осы может спровоцировать воспалительную реакцию или анафилактический шок, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Фото: flickr.com by S. Rae is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она также рассказала, что при каждом повторном укусе риск развития анафилактического шока возрастает на 10%. Иммунолог Андрей Продеус порекомендовал людям с аллергия на осиный яд, всегда иметь при себе шприц с адреналином. К месту укуса нужно сразу же приложить лёд, чтобы ограничить приток крови, уменьшить отёк и не допустить распространение яда по организму.

"[После укуса осы] нужно обратиться к врачу, сделать специфический анализ на укус ос и посмотреть, если ли у вас истинная аллергическая реакция. Если она есть, то с собой всегда нужно иметь шприц с адреналином”, — пояснил Андрей Продеус.

Он также посоветовал принимать двойную дозу антигистаминных и смазывать место укуса гормональной мазью несколько дней.