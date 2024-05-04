Как снижение цен на авиабилеты из России в Европу стимулирует туристический спрос: анализ роста интереса в 2024 году

Из России в Европу стало летать в 2 раза выгодней

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на авиабилеты из России в Европу существенно упали, почти вдвое. Это привело к росту интереса к европейским направлениям на 150% по сравнению с прошлым годом, как отметил вице-президент Ассоциации "Альянс туристических агентств" РФ, генеральный директор "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

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По словам Мкртчяна, европейские направления стали значительно популярнее среди россиян. "Мы видим рост спроса на 150% по сравнению с прошлым годом, что связано прежде всего с удешевлением авиабилетов. Весной 2023 года билеты стоили около 100-120 тысяч рублей с пересадкой в Стамбуле или Дубае. Теперь же из многих городов России в Италию, Францию или Испанию можно долететь через Ереван или Тбилиси за 40-50 тысяч рублей туда и обратно. Это почти вдвое дешевле, что привлекает путешественников. Многие начали активно оформлять визы, что привело к увеличению очередей в визовые центры. Однако не все страны воспринимают это одинаково: если в Италии и Франции процесс сложнее, то в Греции и Испании — проще," рассказал он.

Мкртчян также подчеркнул, что на оформление шенгенской визы теперь необходимо заложить от одного до полутора месяцев. "Если планируете поездку в Европу в августе, лучше начать оформление визы в июне, а еще лучше в мае. Сейчас отказов немного — около 5-6%. Раньше визы выдавались на срок до пяти лет, теперь — везет, если получите на полтора года, хотя чаще всего на три-шесть месяцев. Иногда визы выдаются ровно на срок поездки," добавил он.

Что касается документов для получения шенгенской визы, гендиректор сети туристических агентств подчеркнул, что обмануть систему не получится. "Необходимы бронь авиабилетов, гостиницы, справка из банка о движении средств и справка с места работы о зарплате. Открытие счета в банке накануне подачи на визу и снятие справки следующим днем будет моментально замечено посольством," заключил он.