Вы инвалид или его представитель? Вот как вернуть 50% стоимости ОСАГО

Инвалиды, включая детей-инвалидов, которые владеют автомобилем на основании медицинских показаний, могут получить компенсацию 50% уплаченной страховой премии за полис ОСАГО.
Для этого необходимо, чтобы на момент обращения за компенсацией у инвалида или его законного представителя был действующий полис ОСАГО, в котором указано не больше двух водителей.
Подать заявление на компенсацию можно через МФЦ, СФР или портал Госуслуг, при этом инвалид или его представитель должен являться страхователем по договору ОСАГО.
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