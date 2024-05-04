Вы инвалид или его представитель? Вот как вернуть 50% стоимости ОСАГО

Как инвалиды могут получить компенсацию за полис ОСАГО: условия и процедура

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Инвалиды, включая детей-инвалидов, которые владеют автомобилем на основании медицинских показаний, могут получить компенсацию 50% уплаченной страховой премии за полис ОСАГО.

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Для этого необходимо, чтобы на момент обращения за компенсацией у инвалида или его законного представителя был действующий полис ОСАГО, в котором указано не больше двух водителей.

Подать заявление на компенсацию можно через МФЦ, СФР или портал Госуслуг, при этом инвалид или его представитель должен являться страхователем по договору ОСАГО.