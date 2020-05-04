Аэропорт Риги закрыли из-за улетевшего в неизвестном направлении дрона

В Латвии из-за пропавшего дрона, который, может быть, до сих пор перемещается в неизвестном направлении, пришлось закрыть воздушное пространство аэропорта "Рига". Об этом сообщил министр сообщения Латвии Талис Линкайтсна своей странице в Twitter.

Данный инцидент подтвердило и руководство аэропорта.

В связи с закрытием аэропорта "Рига" самолет авиакомпании SmartLynx Урумчи — Рига приземлился в Таллине.

Ранее сообщалось, что во время полета дрона размерами 5,5 метров на 3,5 метра отключилась система управления. Это произошло по техническим причинам. В каком направлении улетел дрон и где он сейчас — неизвестно. Дрон летит со скоростью 70 км в час. Запаса топлива ему хватит на 90 часов.

В Агентстве гражданской авиации отметили, что органы управления воздушным пространством стран, с которыми граничит Латвия, оповестили на случай, если дрон пересечет их границу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во Флориде беспилотники доставляют образцы для тестов на COVID-19.