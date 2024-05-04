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Набиуллина выступила против навязывания страховок банками

Банкам могут запретить навязывание страховок

0:45
Страхование

Глава Банка России Эльвира Набиуллина критикует навязывание финансовых услуг, в том числе и страховок, со стороны банков.

Банкам могут запретить навязывание страховок
Фото: www.flickr.com by United States Mission Geneva is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Навязывание услуг, несмотря на снижение жалоб, остается позорным явлением в финансовой среде. ЦБ имеет полномочия запрещать навязывание и продажу продуктов с недостаточной информацией.

Регулятор обсуждает повышение штрафов за навязывание финансовых услуг. Штрафы сейчас небольшие, что не является чувствительным для крупных банков. Для ужесточения ответственности необходимо принимать соответствующий закон.

Глава ЦБ РФ считает, что большие штрафы и их угроза могут быть действенной мерой.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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