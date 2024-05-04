Набиуллина выступила против навязывания страховок банками

Глава Банка России Эльвира Набиуллина критикует навязывание финансовых услуг, в том числе и страховок, со стороны банков.
Навязывание услуг, несмотря на снижение жалоб, остается позорным явлением в финансовой среде. ЦБ имеет полномочия запрещать навязывание и продажу продуктов с недостаточной информацией.
Регулятор обсуждает повышение штрафов за навязывание финансовых услуг. Штрафы сейчас небольшие, что не является чувствительным для крупных банков. Для ужесточения ответственности необходимо принимать соответствующий закон.
Глава ЦБ РФ считает, что большие штрафы и их угроза могут быть действенной мерой.
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