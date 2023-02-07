Марков о пожаре на американском заводе в Латвии: партизаны уничтожают производство дронов для ВСУ

Политолог Сергей Марков предположил, что пожар на завод в Латвии, на котором производят дроны для ВСУ, устроили партизаны.

Марков рассказал, что под Ригой горит американский завод по производству беспилотников для украинской армии.

Политолог выдвинул три версии происшествия.

"Это случайно завод по дронам для ВСУ так вовремя перед российским наступлением загорелся?" — задался вопросом политический эксперт.

Не исключил он и то, что партизаны уничтожают производство дронов для ВСУ.

По третьей версии причиной возгорания стало "прибалтийское разгильдяйство".

Ранее Сергей Марков отметил, что выступление министра обороны Сергея Шойгу связано со скорым наступлением российской армии.