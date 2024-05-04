Рассказываем, как правильно заточить садовый секатор

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Лезвия секатора могут стать тупыми во время работы

1:59
Садоводство » Советы

Секаторы — это незаменимый инструмент для садоводов и любителей цветов. Они помогают обрезать растения, удалять сухие и больные ветки, формировать кусты и деревья. Но как быть, если в процессе работы заметили, что лезвия секатора стали тупыми и перестали резать?

Лезвия секатора могут стать тупыми во время работы
Фото: commons.wikimedia.org by SB_Johnny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Первое, что нужно сделать, это проверить состояние лезвий. Возможно, они просто загрязнены соком растений или затупились от частого использования. В таком случае, достаточно протереть лезвия салфеткой, смоченной в спирте или мыльном растворе. Если это не помогло, то придется заточить лезвия.

Заточка секатора — это несложный процесс, который можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится точильный камень или специальная заточка для секаторов. Начинать следует с более крупной стороны лезвия, двигаясь к кончику. При этом важно сохранять угол заточки, который обычно составляет около 30 градусов. После того, как одно лезвие будет заточено, повторите те же действия с другим.

Если вы не уверены в своих навыках заточки, то лучше обратиться к профессионалам. В садовых центрах или мастерских по заточке инструментов сделают это быстро и качественно. Кроме того, они могут проверить состояние других частей секатора, таких как пружина и ручки, и при необходимости заменить их.

Чтобы избежать проблем с тупыми лезвиями в будущем, следует правильно использовать секатор. Не стоит резать слишком толстые ветки, это может привести к повреждению инструмента. Также необходимо регулярно чистить и смазывать секатор, чтобы он легко скользил и не заедал.

Если у вас есть несколько секаторов, то лучше использовать их по назначению. Например, один для обрезки тонких веток, а другой для более толстых. Это поможет сохранить остроту лезвий и продлить срок службы инструмента.

Как починить секатор быстро?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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