Отшелушивание кожи: эффективные методы для здорового и сияющего вида

На защите кожи: исчерпывающий обзор пилингов, скрабов и эксфолиантов

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Отшелушивание кожи является ключевым этапом бьюти-рутины, необходимым для обеспечения здоровья и красоты кожи. Процедура показана для всех типов кожи, однако ее методы и интенсивность должны соответствовать индивидуальным особенностям. Суть отшелушивания заключается в удалении омертвевших клеток кожи, стимулировании ее обновления и восстановлении здорового сияния.

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Существует два основных типа отшелушивания: химическое и механическое. Химическое отшелушивание осуществляется с использованием кислот или ферментов, которые разрушают связи между клетками рогового слоя кожи, способствуя их отшелушиванию. Механическое отшелушивание, в свою очередь, осуществляется при помощи скрабов, которые удаляют омертвевшие клетки за счет массажных движений и трения.

Химическое отшелушивание подразделяется на кислотное и ферментное. Кислотные пилинги включают в себя AHA-, PHA- и BHA-кислоты, в то время как ферментные пилинги используют ферменты, полученные из фруктов. Механические средства отшелушивания, такие как скрабы, рекомендуются для жирной, комбинированной и нормальной кожи, и их можно использовать в сочетании с химическими пилингами для более эффективного результата.