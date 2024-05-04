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Тренер по балету посоветовала упражнения для красивой осанки

Тренер по балету посоветовала упражнения для красивой осанки

0:54
Спорт

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина назвала упражнения для красивой осанки.

Тренер по балету посоветовала упражнения для красивой осанки
Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По ее словам, которые цитирует "СЭ", осанка — это положение тела, когда человек стоит прямо и не прикладывает никаких усилий для этого. Правильной осанкой принято считать идеально ровное положение спины, однако всего лишь заблуждение.

Упражнения для балетной осанки: скручивания; вытягивание позвоночника; работа в наклоне корпуса; "лодочка"; упражнение с кубиком на раскрытие грудного отдела.

Также важно контролировать осанку в течение дня.

Если вы долго находитесь в статичном положении (например, сидите за компьютером или читаете книгу в кровати), раз в час уделите несколько минут небольшой зарядке. Это могут быть вращения шейным отделом, повороты и наклоны туловища, уверяет Бахтурина.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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