Кофе с корицей для стройности: пусть процесс похудения будет приятным и вкусным

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Кофе с корицей для похудения: поддерживайте форму со вкусом и удовольствием

1:33
Еда

Кофе с корицей — это напиток, который может стать вашим союзником в процессе похудения. Украшенная прекрасным вкусом и ароматом, корица может помочь снизить вес и уменьшить объёмы тела. Есть одно важное условие: для достижения этих результатов необходимо использовать натуральную цейлонскую корицу, а не китайскую.

Кофе с корицей для похудения: поддерживайте форму со вкусом и удовольствием
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay user 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления кофе с корицей от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 2 чайные ложки молотого кофе,

— 1 чайная ложка корицы,

— 1 чайная ложка сахара (по желанию),

— 300 мл воды.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Наполните турку молотым кофе и разогрейте его на небольшом огне, чтобы прогреть порошок и усилить его аромат.
  2. Добавьте корицу в турку вместе со сахаром (если вы желаете добавить сладости в напиток), затем влейте воду и тщательно перемешайте все ингредиенты.
  3. Поставьте турку на огонь и доведите содержимое до кипения. Как только появится пена, снимите турку с огня.
  4. Позвольте кофе настояться несколько минут, чтобы аромат корицы и вкус кофе соединились в идеальном сочетании.
  5. Затем разлейте напиток в чашки, добавив по желанию молоко или сливки для придания нежности и кремовости.

Теперь вы можете насладиться прекрасным кофе с корицей, который поможет вам в похудении и подарит вам истинное удовольствие от каждого глотка. Приятного аппетита!

Рецепт кофе с корицей и медом в турке для похудения, как приготовить, сварить кофе дома
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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