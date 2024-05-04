Кофе с корицей для стройности: пусть процесс похудения будет приятным и вкусным

Кофе с корицей — это напиток, который может стать вашим союзником в процессе похудения. Украшенная прекрасным вкусом и ароматом, корица может помочь снизить вес и уменьшить объёмы тела. Есть одно важное условие: для достижения этих результатов необходимо использовать натуральную цейлонскую корицу, а не китайскую.
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Для приготовления кофе с корицей от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 2 чайные ложки молотого кофе,
— 1 чайная ложка корицы,
— 1 чайная ложка сахара (по желанию),
— 300 мл воды.
Итак, приступим к приготовлению:
Наполните турку молотым кофе и разогрейте его на небольшом огне, чтобы прогреть порошок и усилить его аромат.
Добавьте корицу в турку вместе со сахаром (если вы желаете добавить сладости в напиток), затем влейте воду и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Поставьте турку на огонь и доведите содержимое до кипения. Как только появится пена, снимите турку с огня.
Позвольте кофе настояться несколько минут, чтобы аромат корицы и вкус кофе соединились в идеальном сочетании.
Затем разлейте напиток в чашки, добавив по желанию молоко или сливки для придания нежности и кремовости.
Теперь вы можете насладиться прекрасным кофе с корицей, который поможет вам в похудении и подарит вам истинное удовольствие от каждого глотка. Приятного аппетита!
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Рецепт кофе с корицей и медом в турке для похудения, как приготовить, сварить кофе дома