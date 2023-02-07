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Любовь Степушова

Танки не нужны: землетрясения в Турции и Сирии могут быть атакой с помощью проекта HAARP

Мир

Сатирический журнал Charlie Hebdo написал: "Землетрясение в Турции. И даже не нужно отправлять танки!". Хотя шуткой данное высказывание не назовёшь, в нём есть большая "доля истины". У США есть сейсмическое оружие — проект HAARP*.

Танки не нужны: землетрясения в Турции и Сирии могут быть атакой с помощью проекта HAARP

Турция не нравится глобалистам

Землетрясение в Турции и Сирии 6 февраля стало самым разрушительным в регионе за последние 85 лет, жертвы могут исчисляться десятками тысяч. Толчки прошли по двум основным линиям разломов вдоль Анатолийской плиты. Эпицентр первого сильнейшего толчка находился неглубоко — на глубине 2 км.

Сразу же после трагедии в западных СМИ началась раскачка обстановки в Турции по линии плохого качества построенных домов. Кроме высоких цен, некачественных материалов, строители экономят на всём вплоть до безопасности, говорится в таких сообщениях. Также нагнетается мысль о том, что теперь никто не объявит об истинном количестве жертв. Цель кампании очевидна — не дать переизбраться президенту Реджепу Эрдогану на новый срок в мае.

В англоязычных соцсетях уверены, что землетрясение — дело рук американцев, поскольку Турция торгует с Россией и готовится выйти из НАТО.

"Кажется, грязные банкиры Ротшильдов кипятятся, что Турция торгует с Россией. Плюс выход из НАТО", — написал один из пользователей.

Землетрясение спровоцировал техногенный взрыв?

Два километра эпицентра — это та глубина, на которой производятся техногенные взрывы. Например, сейсмологи в Швеции и Дании 26 сентября зафиксировали не менее двух землетрясений в Балтийском море, а потом выяснилось, что это были взрывы "Северных потоков".

В конце октября были зафиксированы землетрясения в Финском заливе. Сейсмолог Яри Кортстрем заявил газете Helsingin Sanomat, что дело в техногенных взрывах, и если это был динамит, то, судя по магнитуде (от 1,3 до 1,8 балла по шкале Рихтера), речь шла о заряде в 50-100 кг.

Российские сейсмологи подтвердили, что "вероятнее всего, очаги данных событий имеют техногенное происхождение, так как все они приповерхностные (глубина менее километра)", сказали в службе.

В июне 2021 года США взорвали бомбу весом 18 тонн рядом со своим авианосцем. Взрыв произошёл примерно в 160 километрах от берега Флориды. Корабль, на удивление, проверку выдержал, а вот побережье — не очень: сейсмическая станция зафиксировала землетрясение магнитудой 3,9.

Такие взрывы могут освободить скопившееся напряжение по линии разлома. Заметим, что в Нидерландах о скором землетрясении в Турции делался прогноз.

Электромагнитный удар может также активировать линию разлома

Странная молния была замечена в небе за несколько секунд до землетрясения. Такие вспышки всегда случаются при операциях с электромагнитными полями. Это заставило многих задуматься, а не было ли землетрясение вызвано американской системой HAARP*.

Обвинения выдвигались и раньше. В 2010 году венесуэльский лидер Уго Чавес заявил, что HAARP или подобная ей программа спровоцировала землетрясение на Гаити. Такое же обвинение было сделано в отношении землетрясения в Японии 11 марта 2011 года, которое вызвало разрушительное цунами.

В Турции специалист-сейсмолог Али Сельман Демирбаг исследовал землетрясение 17 августа 1999 года. По его мнению, США "определённо приложили руку к землетрясению" магнитудой 7,5 .

Учёный поясняет, что первые эксперименты по искусственному землетрясению успешно провёл Никола Тесла в своей лаборатории в Нью-Йорке. С помощью электромагнитных волн он смог вызвать искусственное землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. Одна из его работ называлась: "Вызов землетрясений в районах с линиями разломов с высоким накоплением энергии". По словам Демирбага, сегодня эти исследования продолжаются в рамках проекта HAARP*.

Это оружие не может определять и контролировать интенсивность и продолжительность землетрясения, но может только активировать линию разлома.

Целью США является получить сейсмическое оружие, которое будет определять интенсивность и продолжительность землетрясения от начала до конца на любой линии разлома. Для этого "они экспериментирует с HAARP* в нестабильных районах мира, чтобы удержать мир под своей гегемонией", указывает учёный.

Нравственный аспект США не интересует

В программе Teke Tek на турецком ТВ академика и геолога Джелала Шенгёра спросили: "Можно ли вызвать землетрясения с помощью HAARP?".

"Такое невозможно, это безумие", — отметил он.

Впрочем, последнее слово говорит лишь о нравственном аспекте проблемы, но не о техническом.

*HAARP — это исследовательская программа, предназначенная для анализа ионосферы, части верхних слоёв атмосферы, которая простирается от 85 километров над поверхностью Земли до 600 километров вверх. Высокочастотные излучатели, построенные по программе HAARP, уже существуют в трёх местах планеты:

  • в Норвегии (городок Тромсе),
  • на Аляске (военная база Гакхона),
  • в Гренландии,

плюс HAARP имеет плавучую платформу Sea-Based X-Band Radar platform. После введения в строй гренландского излучателя геофизическое оружие создало, своего рода, замкнутый энергетический контур.

Этот контур может генерировать сильный поток заряженных частиц и возбуждает в ионосфере магнитогидродинамические волны, которые, в свою очередь, переходят в атмосферные волны малой амплитуды, устремляющиеся к поверхности Земли. Они выводят из равновесия сейсмический очаг в тот момент, когда землетрясение вот-вот должно произойти.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша сирия оружие турция никола тесла землетрясение
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