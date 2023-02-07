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Тектоническое оружие: миф конспирологов или причина землетрясений

Наука » Экология » Природа

Существует ли тектоническое оружие, способное вызвать землетрясения?

Тектоническое оружие: миф конспирологов или причина землетрясений

Катастрофа в Турции породила массу конспирологических теорий, одной из которых является "боевая тектоника". Причём, в соцсетях и чатах граждан Турции звучат обвинения… в адрес США, дескать "это оружие применили по Турции из Америки".

Принято считать, что никакого работающего геофизического оружия нет и вызвать на территории врага землетрясения, цунами, извержения вулканов, тайфуны, и т. д. невозможно. По крайней мере, сделав это скрытно и выдав результат за природный катаклизм.

Правда, в своё время американские и советские учёные работали над вопросом, как можно вызвать землетрясение взрывом в определённой точке.

  • В СССР подобные работы назывались "изучением методик дистанционного воздействия на очаг землетрясения с использованием слабых сейсмических полей и переноса энергии взрыва",
  • В США это звучало как "тектонические эксперименты со слабыми сейсмическими полями".

В начале девяностых (после развала СССР и сворачивания советской науки) исследования якобы были завершены и получили соответствующие грифы секретности.

Что касается "взорвать что-то где-то, чтобы в другом месте произошёл катаклизм" — для инициации подобного эффекта взрыв должен происходить в месте разлома коры либо быть, как минимум, ядерным. Однако, любой взрыв такой силы сразу будет замечен средствами мониторинга США, России, Германии, Франции, Китая, Великобритании и Японии.

Обсуждался военными (разных стран) и более "дешёвый" вариант — ракетный (обычный) удар по вулкану, чтобы он проснулся и нанёс ущерб (в том числе, сопутствующим землетрясением).

А создать "рукотворное цунами" возможно: не зря в России (на основании проекта "торпеды академика Сахарова") был создан "Посейдон".

Ещё учёными и футурологами обсуждалась возможность вызвать землетрясение, направив в земное ядро мощный поток частиц — нейтрино. Однако, есть две проблемы:

  1. Для этого нужна мощность Большого адронного коллайдера,
  2. Результат может оказаться гибельным для всей планеты: никто не знает, как отреагирует ядро, глобальной катастрофой или же "не заметит" частицы.

Кстати, о ядре Земли. В связи с турецким землетрясением в соцмедиа вспомнили недавнее сенсационное заявление китайских учёных о том, что "вращение твёрдого ядра Земли замедлилось и может смениться на противоположное".

Правда, как это может быть связано с землетрясением в Турции — обыватели не знают, а учёные — пока не рассказали.

"Мировое сообщество "подстраховалось" (правда, с ядерным оружием это не помогло) и приняло ряд международных договоров и соглашений, ограничивающих "преднамеренные воздействия на геофизические среды", — отмечают эксперты.

Тем не менее, слухи о гео-оружии давно циркулируют в народе. В этой связи активно используются слова недавно покинувшего этот свет главы ЛДПР Владимира Жириновского, пообещавшего Джорджу Бушу-младшему, что "наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и через 24 часа твоя страна будет под водой".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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