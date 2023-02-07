Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие

Землетрясение магнитудой 7,8 и последовавшие за ним 22 мощных афтершока утром в понедельник буквально перевернули юго-восток Турции и "качнули" как минимум десять провинций страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал стихийное бедствие самым мощным с 1939 года:

"Нас потрясла самая крупная катастрофа со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года", — сказал турецкий лидер.

Но, произнося эти слова, он ещё не знал, что через несколько часов стихия — новое теллурическое землетрясение магнитудой 7,5 с эпицентром в провинции Кахраманмараш, за которым также последовало несколько афтершоков — вновь обрушится теперь уже на центральную часть страны.

По официальным данным на утро вторника, погибло без малого три с половиной тысячи человек, ещё почти 20 тысяч получили ранения, разрушены объекты инфраструктуры. Более 2800 зданий рухнули или были серьезно повреждены. В южной провинции Хатай разрушена единственная взлётно-посадочная полоса аэропорта, а в населенном пункте Топбогази, расположенном в той же юго-восточной провинции, взорвался газопровод.

Последствия этих землетрясений — подземные толчки — ощущались в нескольких сирийских провинциях, таких как Дамаск и Латакия. В арабской стране органы здравоохранения объявили, что число погибших в мухафазах Алеппо, Латакия, Хама и Тартус составило 711 человек.

Кроме того, сообщается, что землетрясение ощущалось в Ливане, Греции, на Кипре, в Ираке и Иране, а также в других местах Европы, Ближнего Востока и даже Гренландии.

Весь мир предлагает турецкому правительству помощь. Россия направила в пострадавшие от землетрясения регионы Турции четыре самолета с более чем 100 специалистами по чрезвычайным ситуациям.

Природа ли виновата?

По мнению иранского журналиста-международника Хаяла Муаззина, в связи со сложившейся на сегодня на мировой арене ситуацией нельзя исключать того, что разрушительное землетрясение в Турции могло быть делом рук человеческих.

"Было ли землетрясение в Турции реальным или искусственным?", — задаётся вопросом Муаззин.

В своем Telegram-канале он высказал предположение, что жёсткое выступление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу "могло рассердить власти США". Напомню, Сойлу потребовал, чтобы американцы "убрали свои грязные руки от Турции".

Косвенным подтверждением "рукотворности" стихийного бедствия, по мнению журналиста, может быть тот факт, что ряд стран за несколько дней до него объявили о закрытии в Турции своих диппредставительств. Например, 2 февраля

посольство Канады в Анкаре и её же генконсульство в Стамбуле временно закрылись для посещения "из-за угрозы терактов";

приостановило работу генконсульство Франции в Стамбуле;

об аналогичном решении объявили Великобритания, Германия, Нидерланды и Швеция.

"Это землетрясение вызовет большие политические, социальные, экономические и военные потрясения. Это нарушит многие военные планы Турции", — заявил Муаззин порталу "ПолитЭксперт", напомнив, что в стране скоро должны пройти президентские выборы.

По его словам, катаклизм вполне мог быть вызван искусственно:

"Стоит отметить, что существует такая система, как Тектоническое оружие. Это гипотетическое устройство или система, при помощи которых можно искусственно вызвать землетрясения, извержения вулканов или похожие явления в определённых местностях путём воздействия на естественные геологические процессы", — написал иранский журналист в Telegram.

К слову, доцент лаборатории сейсмологии МГУ Анна Люсина тоже не исключает возможность того, что землетрясение в Турции было "искусственным". Она отметила, что наведённые землетрясение люди уже научились вызывать. Например, вызвать подобный катаклизм можно с помощью сильного обвала.

Справедливости ради отмечу, что мировое ученое сообщество считает, что искусственно вызвать разрушительное землетрясение так, чтобы этого никто не заметил, невозможно. Но достоверно известно, что во времена холодной войны США и СССР вели разработки тектонического оружия, способного вызвать землетрясение.

Предполагалось, что сделать это может инициирующий взрыв в заранее просчитанной точке, которая может находиться на значительном удалении от "цели". Однако такой взрыв должен быть как минимум ядерным — а значит, не ускользнёт от средств мониторинга США, России, Германии, Франции, Китая, Великобритании и Японии. Еще вариант — ракетный (даже неядерный) удар по вулкану, пробуждающий его извержение и, как следствие, тектонические колебания.

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