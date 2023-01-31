Минобороны Германии обвинило Турцию в том, что она "спит с врагом"

Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции вкупе с очень щедрой поддержкой Киева со стороны стран-членов НАТО выявили множество тщательно скрывавшихся ранее от посторонних глаз противоречий между участниками военного блока.

Сейчас отдельные его члены вдруг начали вспоминать о том, что у них есть собственные граждане, которые вовсе не обязаны в ущерб своим интересам терпеть неудобства ради того, чтоб продолжать нравиться США. А кое-кто даже решается на открытые демарши.

Как, например, Турция, которой союзники ещё не простили ни отказ от системы противовоздушной обороны НАТО в пользу современной российской С-400, ни отказ присоединяться к санкциям, ни частые контакты президента Эрдогана с Владимиром Путиным.

Думается, что после выступления в ПАСЭ главы МИД Германии Анналены Бербок, "на голубом глазу" заявившей, что "Германия и ее союзники (то есть НАТО) находятся в состоянии войны против России", руководству альянса — старательно открещивающемуся от своего прямого участия в событиях на Украине — придётся как-то отвлекать внимание от вызвавшего волну возмущений пассажа фрау министра. Поэтому, нельзя исключать громкого скандала "в благородном семействе". Тем более, что на роль "мальчика для битья" кандидатура уже есть.

Первой скрипкой стал Берлин

Ещё в ноябре прошлого года немецкий таблоид Der Spigel опубликовал "просочившийся" документ Минобороны Германии, составленный начальником генштаба генералом Эберхардом Зорном, который утверждал: бундесвер готовится к войне с Россией (получается, что Бербок не просто так, от большого ума, ляпнула?).

Так вот, в том документе, было интересное обоснование воинственности Германии, одним махом отказавшейся от своего "пацифизма побеждённых":

Белому дому, Пентагону, не говоря уже о штаб-квартире НАТО в Брюсселе, должно быть очевидно, что мы не сможем выиграть войну против России, когда вторая по величине в блоке военная держава "спит с врагом".

Далее Зорн пояснил, что он имеет в виду Турцию, которая одновременно является "тяжеловесом НАТО" и сильным союзником Российской Федерации.

Вашингтонский обком тогда, в ноябре, посчитал, что не нужно эту тему раздувать. Во всяком случае, она не попала ни в один заголовок и никак не анализировалась СМИ. Почему? Наверное, потому что США и НАТО решили не афишировать, что получили пощёчину от Анкары.

Почему Турция "пошла налево"

Ещё недавно Анкара и Вашингтон — две самые мощные страны НАТО — прекрасно уживались друг с другом. "Трещина" образовалась в Сирии, где они вместе поддерживали, обучали и вооружали исламистов "против Асада". Причём Турция была главной по логистике, поставкам оружия, вербовке и обучении, поддерживая тесные связи с Вашингтоном и Брюсселем.

Но у президента Эрдогана были территориальные амбиции на севере Сирии, которые не встретили одобрения США и НАТО: он хотел бороться с курдскими сепаратистами, которых рьяно поддерживал Вашингтон. "Несговорчивого" турецкого лидера попытались приструнить:

"Он (Эрдоган) продолжает поставлять оружие Сирии, его конечная цель состоит в том, чтобы преследовать курдов, а ИГИЛ* второстепенно", — обвинения зазвучали с разных трибун.

А позже, при Бараке Обаме, США стали открыто поддерживать курдов. И обвинения посыпались уже от Эрдогана. А потом был неудавшийся госпереворот против в июле 2016 года, цель которого, по неподтверждённым, но и не опровергнутым до сих пор слухам, состояла в том, чтобы "по заказу ЦРУ" убить президента Турции.

"… Эрдоган обвинил ЦРУ в том, что оно стоит за попыткой государственного переворота с целью его убийства и приведения к власти контролируемых ЦРУ сетей изгнанника Фетхуллаха Гюлена. Переворот провалился, и в сообщениях указывалось, что Эрдогану были переданы перехваченные данные российской разведки, что спасло ему жизнь. После этого отношения с Москвой заметно улучшились", — писал тогда портал NPR.

Весомый повод сменить союзника…

До неудавшегося госпереворота 15 июля 2016 года между Россией и Турцией отношения были напряжёнными. Но после него всё изменилось:

в 2017 году Турция проигнорировала неоднократные протесты Вашингтона и НАТО и купила российскую зенитно-ракетную систему С-400;

в октябре 2016 года Россия начала строительство первого из двух черноморских газопроводов в Турцию — "Турецкий поток";

сейчас Турция и Россия контролируют Черное море и сотрудничают в вывозе зерна с Украины.

Видимо, всё это и побудило ревнивый Берлин обвинить Анкару в адюльтере.

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