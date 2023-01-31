Российская спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции вкупе с очень щедрой поддержкой Киева со стороны стран-членов НАТО выявили множество тщательно скрывавшихся ранее от посторонних глаз противоречий между участниками военного блока.
Сейчас отдельные его члены вдруг начали вспоминать о том, что у них есть собственные граждане, которые вовсе не обязаны в ущерб своим интересам терпеть неудобства ради того, чтоб продолжать нравиться США. А кое-кто даже решается на открытые демарши.
Как, например, Турция, которой союзники ещё не простили ни отказ от системы противовоздушной обороны НАТО в пользу современной российской С-400, ни отказ присоединяться к санкциям, ни частые контакты президента Эрдогана с Владимиром Путиным.
Думается, что после выступления в ПАСЭ главы МИД Германии Анналены Бербок, "на голубом глазу" заявившей, что "Германия и ее союзники (то есть НАТО) находятся в состоянии войны против России", руководству альянса — старательно открещивающемуся от своего прямого участия в событиях на Украине — придётся как-то отвлекать внимание от вызвавшего волну возмущений пассажа фрау министра. Поэтому, нельзя исключать громкого скандала "в благородном семействе". Тем более, что на роль "мальчика для битья" кандидатура уже есть.
Ещё в ноябре прошлого года немецкий таблоид Der Spigel опубликовал "просочившийся" документ Минобороны Германии, составленный начальником генштаба генералом Эберхардом Зорном, который утверждал: бундесвер готовится к войне с Россией (получается, что Бербок не просто так, от большого ума, ляпнула?).
Так вот, в том документе, было интересное обоснование воинственности Германии, одним махом отказавшейся от своего "пацифизма побеждённых":
Белому дому, Пентагону, не говоря уже о штаб-квартире НАТО в Брюсселе, должно быть очевидно, что мы не сможем выиграть войну против России, когда вторая по величине в блоке военная держава "спит с врагом".
Далее Зорн пояснил, что он имеет в виду Турцию, которая одновременно является "тяжеловесом НАТО" и сильным союзником Российской Федерации.
Вашингтонский обком тогда, в ноябре, посчитал, что не нужно эту тему раздувать. Во всяком случае, она не попала ни в один заголовок и никак не анализировалась СМИ. Почему? Наверное, потому что США и НАТО решили не афишировать, что получили пощёчину от Анкары.
Ещё недавно Анкара и Вашингтон — две самые мощные страны НАТО — прекрасно уживались друг с другом. "Трещина" образовалась в Сирии, где они вместе поддерживали, обучали и вооружали исламистов "против Асада". Причём Турция была главной по логистике, поставкам оружия, вербовке и обучении, поддерживая тесные связи с Вашингтоном и Брюсселем.
Но у президента Эрдогана были территориальные амбиции на севере Сирии, которые не встретили одобрения США и НАТО: он хотел бороться с курдскими сепаратистами, которых рьяно поддерживал Вашингтон. "Несговорчивого" турецкого лидера попытались приструнить:
"Он (Эрдоган) продолжает поставлять оружие Сирии, его конечная цель состоит в том, чтобы преследовать курдов, а ИГИЛ* второстепенно", — обвинения зазвучали с разных трибун.
А позже, при Бараке Обаме, США стали открыто поддерживать курдов. И обвинения посыпались уже от Эрдогана. А потом был неудавшийся госпереворот против в июле 2016 года, цель которого, по неподтверждённым, но и не опровергнутым до сих пор слухам, состояла в том, чтобы "по заказу ЦРУ" убить президента Турции.
"… Эрдоган обвинил ЦРУ в том, что оно стоит за попыткой государственного переворота с целью его убийства и приведения к власти контролируемых ЦРУ сетей изгнанника Фетхуллаха Гюлена. Переворот провалился, и в сообщениях указывалось, что Эрдогану были переданы перехваченные данные российской разведки, что спасло ему жизнь. После этого отношения с Москвой заметно улучшились", — писал тогда портал NPR.
До неудавшегося госпереворота 15 июля 2016 года между Россией и Турцией отношения были напряжёнными. Но после него всё изменилось:
Видимо, всё это и побудило ревнивый Берлин обвинить Анкару в адюльтере.
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