Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

Наелись: Евросоюз больше не хочет беспошлинного завоза продуктов из Украины

Экономика

Европейская комиссия (ЕК) готовится пересмотреть свое же собственное решение в части завоза в Европу продовольственных товаров из Украины.

Наелись: Евросоюз больше не хочет беспошлинного завоза продуктов из Украины

В частности, еврочиновники намерены приостановить все квоты на экспорт украинских сельскохозяйственных продуктов питания. Причина — многочисленные жалобы ряда стран ЕС на то, что беспошлинные поставки "ставят их фермеров в невыгодное положение".

Об этом сообщает общеевропейский новостной портал Euractiv.

Напомню, в мае прошлого года Брюссель вскоре после начала российской СВО одобрил "временную схему либерализации торговли", которая приостановила импортные пошлины на все поставки агропродовольственных товаров из Украины. Тогда же был установлен и срок действия упрощённого ввоза еды из Незалежной — июнь 2023 года. Как отмечалось, эта мера должна была "стимулировать экономику Украины и способствовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС".

Инициатива ЕС "Каналы солидарности" была запущена в мае прошлого года, чтобы помочь Киеву экспортировать сельскохозяйственные товары всеми возможными маршрутами, включая железнодорожный, автомобильный и речной транспорт, и оказалась более популярной, чем первоначально ожидали законодатели.

"Руководство Европейского Союза уже спешит пересмотреть соглашение в ответ на растущее давление со стороны Польши, Венгрии и Румынии, — сообщает Euractiv со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. — Они призывают Брюссель бороться с негативным воздействием беспошлинного импорта из Украины, который подорвал конкурентоспособность в регионе и поставил под угрозу фермеров ЕС".

Некоторые сельскохозяйственные производители требуют компенсации, в то время как другие, такие как производители зерна в Румынии и Польше, предупреждают, что приток зерна украинского через так называемые "каналы солидарности" ставит их на грань банкротства.

Страны, граничащие с Украиной, также призвали Брюссель пересмотреть таможенное соглашение в отношении некоторых зерновых, импортируемых из страны. В частности, они призвали к более жесткому контролю за санитарными мерами, подчеркнув "потенциальный риск импорта заражённого зерна".

Интересный парадокс: экономики и производства в Незалежной практически не осталось, а продовольствие, каким-то чудом там произведённое, мощным потоком уходит в благополучную Европу вместо того, чтобы оставаться украинцам, которым живётся тяжело. О количестве еды, пронесённой мимо рта граждан Украины, красноречиво говорят возмущения европейских фермеров, чьи продукты никто не покупает. Чудеса, да и только.

К слову, по данным ЕС, в декабре Киев экспортировал в общей сложности три миллиона тонн зерна.

Читайте также:

Поиздержавшиеся спонсоры Украины ждут "отдачи от инвестиций", но Киев "включил дурачка"

RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США

СВО разбила вдребезги иллюзии России, США, Европы и даже Украины

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Темы украина евросоюз торговля
Новости
Министр обороны Италии Крозетто: третья мировая начнётся с появления русских танков в Киеве
Рогов: удар "Искандеров" уничтожил склады боеприпасов и военную технику ВСУ в Запорожье
Подоляка: хитрая тактика ракетных ударов ВКС РФ вскрывает ПВО Украины
Эксперт Потапенко: Abrams на поле боя — консервная банка с трупами всушников
Политолог Матвийчук: как только ВС РФ двинутся на Одессу, армия Польши займёт Львов
Полковник Алёхин: военные России поменяли тактику в Угледаре
Генерал ВВС США призвал личный состав готовиться к войне с Китаем
Секретарь СНБО Данилов: Россия может начать масштабное наступление в Донбассе до 24 февраля
Офицер США Риттер: танки Abrams никогда не появятся на поле боя на Украине
Военный аналитик Герасимов: вскоре в ЕС начнутся беспорядки
Популярное
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии

Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.

РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар
Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар
Bild*: Путин объявит войну Германии после передачи Украине танков Leopard
Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг
Знак зодиака 28 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
ВС РФ впервые применили против ВСУ под Артёмовском русский HIMARS
В Сети появилось видео первой танковой дуэли между Т-80БВ и Abrams
Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за наступления Путина весной
Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за наступления Путина весной
Последние материалы
Подоляка: хитрая тактика ракетных ударов ВКС РФ вскрывает ПВО Украины
Эксперт Потапенко: Abrams на поле боя — консервная банка с трупами всушников
Аналитики Пентагона: конфликт на Украине пора сворачивать, США он уже невыгоден
Политолог Матвийчук: как только ВС РФ двинутся на Одессу, армия Польши займёт Львов
Полковник Алёхин: военные России поменяли тактику в Угледаре
Генерал ВВС США призвал личный состав готовиться к войне с Китаем
Секретарь СНБО Данилов: Россия может начать масштабное наступление в Донбассе до 24 февраля
Офицер США Риттер: танки Abrams никогда не появятся на поле боя на Украине
Военный аналитик Герасимов: вскоре в ЕС начнутся беспорядки
Бойцы ВС РФ просят создать центры начальной военной подготовки для детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников