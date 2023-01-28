Европейская комиссия (ЕК) готовится пересмотреть свое же собственное решение в части завоза в Европу продовольственных товаров из Украины.
В частности, еврочиновники намерены приостановить все квоты на экспорт украинских сельскохозяйственных продуктов питания. Причина — многочисленные жалобы ряда стран ЕС на то, что беспошлинные поставки "ставят их фермеров в невыгодное положение".
Об этом сообщает общеевропейский новостной портал Euractiv.
Напомню, в мае прошлого года Брюссель вскоре после начала российской СВО одобрил "временную схему либерализации торговли", которая приостановила импортные пошлины на все поставки агропродовольственных товаров из Украины. Тогда же был установлен и срок действия упрощённого ввоза еды из Незалежной — июнь 2023 года. Как отмечалось, эта мера должна была "стимулировать экономику Украины и способствовать постепенной интеграции страны во внутренний рынок ЕС".
Инициатива ЕС "Каналы солидарности" была запущена в мае прошлого года, чтобы помочь Киеву экспортировать сельскохозяйственные товары всеми возможными маршрутами, включая железнодорожный, автомобильный и речной транспорт, и оказалась более популярной, чем первоначально ожидали законодатели.
"Руководство Европейского Союза уже спешит пересмотреть соглашение в ответ на растущее давление со стороны Польши, Венгрии и Румынии, — сообщает Euractiv со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом. — Они призывают Брюссель бороться с негативным воздействием беспошлинного импорта из Украины, который подорвал конкурентоспособность в регионе и поставил под угрозу фермеров ЕС".
Некоторые сельскохозяйственные производители требуют компенсации, в то время как другие, такие как производители зерна в Румынии и Польше, предупреждают, что приток зерна украинского через так называемые "каналы солидарности" ставит их на грань банкротства.
Страны, граничащие с Украиной, также призвали Брюссель пересмотреть таможенное соглашение в отношении некоторых зерновых, импортируемых из страны. В частности, они призвали к более жесткому контролю за санитарными мерами, подчеркнув "потенциальный риск импорта заражённого зерна".
Интересный парадокс: экономики и производства в Незалежной практически не осталось, а продовольствие, каким-то чудом там произведённое, мощным потоком уходит в благополучную Европу вместо того, чтобы оставаться украинцам, которым живётся тяжело. О количестве еды, пронесённой мимо рта граждан Украины, красноречиво говорят возмущения европейских фермеров, чьи продукты никто не покупает. Чудеса, да и только.
К слову, по данным ЕС, в декабре Киев экспортировал в общей сложности три миллиона тонн зерна.
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