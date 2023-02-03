Министр внутренних дел Сойлу призвал США "убрать свои грязные руки" от Турции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу обратился к послу США в Анкаре с просьбой "убрать грязные руки" от его страны и не будоражить её, как они это делают сейчас.

"Я говорю американскому послу, я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции, я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции. Я четко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках", — сказал Сойлу.

Турецкий министр отметил, что каждый посол США считает своим долгом принести вред Республике. Сойлу подчеркнул, что Вашингтон раздают свои непрошенные советы не только в его стране, но и в Европе, однако европейцы не расстраиваются из-за этого, потому что знают, что так оно и есть. Такую же активную деятельность, по словам министра, США пытаются развернуть и в Турции, но здесь это у них получается гораздо хуже.

"Они (США) думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру, Реджеп Тайип Эрдоган", — сказал Сойлу в эфире телеканала Habertürk.