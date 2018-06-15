Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?

Обстановка на Каспии накаляется: в то время как Казахстан разрешил присутствие ВМС США в своих портах Актау и Курык, Россия передислоцировала ударные силы Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Значит ли это, что боевые корабли РФ могут торпедировать Транскаспийский газопровод?

Фото: mil.ru

Эту тему дипломаты пяти прикаспийских стран стараются не обсуждать вслух, но она активно обсуждается в ходе закулисных переговоров. Несмотря на внешнее спокойствие Каспий постепенно превращается в арену противостояния России и США. Кремль был возмущен недавним решением Нурсултана Назарбаева разрешить Пентагону использовать казахстанские порты Актау и Курык для транспортировки военных грузов США, хотя Москва публично воздержалась от критики в адрес своего союзника по ОДКБ и ЕАЭС.

Тем не менее этот шаг Астаны был воспринят как сигнал для усиления военного присутствия России на Каспии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о предстоящей передислокации боевых кораблей Каспийской флотилии из Астрахани в дагестанский Каспийск, то есть вплотную к границам других прикаспийских государств. При этом бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что передислокация флота "позволит усилить безопасность России на Каспии".

Напряженность на Каспии растет в связи с неспособностью пяти прибрежных стран достичь консенсуса в вопросе правового статуса моря и разграничения морских границ. Этот вопрос может решиться на предстоящем саммите с участием лидеров РФ, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении, который намечено провести в августе этого года в казахском портовом городе Актау.

Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов выразил надежду на то, что в ходе саммита Россия и Иран снимут свои возражения по поводу строительства по дну Каспия Транскаспийского трубопровода, по которому Туркмения и Казахстан планируют начать масштабные поставки природного газа в Европу.

Однако азербайджанский дипломат явно выдает желаемое за действительное. Глава МИД РФ Сергей Лавров недавно вновь предупредил: без согласия России строительство этого трубопровода недопустимо. Это может означать, что Кремль вряд ли пойдет на уступки в этом стратегически важном вопросе.

Дело в том, что без прокладки газовой магистрали по дну Каспия почти теряет всякий смысл ввод в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP): церемония запуска этого проекта с большой помпой на днях состоялась в турецком городе Эскишехир. На церемонии присутствовали президенты Турции, Азербайджана, Украины и Сербии.

TANAP является одним из основных составляющих Южного газового коридора стоимостью в 40 миллиардов долларов, который рассматривается как конкурент "Газпрома" в Европе. Однако проблема в том, что на первом этапе по этой магистрали на Старый континент будет транспортироваться лишь азербайджанский газ, запасы которого в несколько раз уступают "голубому топливу" Туркмении.

По подсчетам экспертов, даже если Азербайджан увеличит поставки своего газа в Европу с месторождения "Шах-Дениз" до 16 миллиардов кубометров в год, то это составит всего семь процентов от экспорта российского газа в страны Евросоюза. Так что несмотря на громкие заявления из Баку и Анкары об историческом значении TANAP запуск этого проекта никак не угрожает монополии российского газового гиганта в Европе.

Однако ситуация кардинально изменится, если к трубопроводу подключится Туркмения, которая с учетом своих неразведанных обширных месторождений занимает третье место на мировом газовом рынке. Ашхабад уже ослабил позиции России на китайском направлении, начав обширные поставки своего газа в Поднебесную. В результате Пекин ослабил свой интерес к предстоящим поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".

Естественно, Москва не хочет допустить повторения этого сценария на Каспии. Тем более, что у нее есть важный рычаг давления на туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова: боевые корабли Каспийской флотилии постоянно патрулируют акваторию Каспия и готовы в любой момент нанести ракетный удар по Транскаспийскому трубопроводу, если он будет проложен без согласования с Россией.

Тем не менее несмотря на возражения Кремля Еврокомиссия совместно со Всемирным банком выделила более миллиона долларов на подготовку документации для прокладки по дну Каспия магистрали, которая соединит порты Туркменбаши и Баку. Как ни странно, в качестве партнера ЕС по строительству выступила Грузия, которая не имеет выхода к Каспийскому морю.

Как заявил советник премьер-министра Грузии Георгий Вашакмадзе, Тбилиси собирается наравне с ЕС финансировать проект по подготовке строительства Транскаспийского газопровода. По его словам, вскоре европейские банки и энергетические компании начнут переговоры с Туркменией о купле-продаже газа.

Азербайджан дистанцировался от переговоров по проекту строительства Транскаспийского газопровода. Ильхам Алиев опасается, что в ответ на не санкционированные Москвой действия Баку на Каспии Россия может ужесточить свою позицию по карабахскому вопросу.

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