Вашингтон вводит санкции против Техаса. Ожидается ответный удар Эббота

Байден наносит Техасу чувствительный удар

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Администрация Джо Байдена не намерена отступать в споре Техасом и 25 республиканскими штатами о том, кто должен контролировать границу с Мексикой.

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"Пороховая бочка" установлена

В знак солидарности двадцать пять губернаторов-республиканцев поддержали губернатора Техаса Грега Эбботта в его отказе выполнять постановление Верховного суда США об удалении колючей проволоки вдоль границы США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас.

Коллеги Эббота согласны с его классификацией иммиграции как "вторжения" и с его ссылкой на "конституционные полномочия Техаса — защищать себя".

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил Newsmax, что между федеральным правительством и штатом Техас установлена "пороховая бочка", а на фоне слухов о том, что президент Джо Байден может федерализировать Национальную гвардию Техаса, назревает "очень странная ситуация".

"Байден окажется в трудной ситуации", — сказал Ститт. "Оклахома, Флорида и Теннесси, а также все остальные штаты пошлют свою Национальную гвардию на помощь и поддержку усилий губернатора Эбботта, потому что каждый штат является пограничным штатом", — добавил он.

Главная проблема — геометрический рост смертности от наркотиков

По словам Ститта, главная проблема — это наркотрафик, который идёт вместе с мигрантами, что привело к росту смертности от фентанила в Оклахоме на 500% с 2019 года.

В этой связи генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что Байден не просто сотрудничает, но находится "в партнерстве" с латиноамериканскими наркокартелями. По его словам, при Байдене члены транснациональных преступных организаций перестали прятаться, а специально ищут пограничный патруль, чтобы зайти в США с потоком беженцев.

Ститт надеется, что американский народ "очнётся и поймёт, что происходит".

"Мы поддерживаем Техас… 25 губернаторов поддержали его и направят туда дополнительные войска, как только губернатор Эбботт попросит об этом".

Украина позабыта

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп призвал "все желающие штаты" развернуть свои войска в Техасе, чтобы предотвратить въезд нелегалов или депортировать их.

Трамп также заявил в социальных сетях, что не должно быть двухпартийного соглашения о границе в увязке с помощью Украине, "пока мы не получим всё необходимое, чтобы остановить вторжение миллионов и миллионов людей".

Техас поддержал также независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Кеннеди подчеркнул, что действия Техаса были оправданы, поскольку федеральное правительство не смогло обеспечить безопасность границы. Он пообещал положить конец гуманитарному кризису, обеспечить безопасность границы и разрушить бизнес-модель наркокартелей в случае избрания президентом.

Министерство внутренней безопасности США потребовало у от руководства Техаса обеспечить доступ границе до конца дня пятницы.

Байден нанёс ответный удар

Американист Малек Дудаков считает, что Байден уже нанёс ответный удар Техасу и другим, объявив о временном эмбарго на увеличение экспорта газа и постройку новых терминалов в газодобывающих штатах.

А это Техас, Оклахома, Луизиана, Западная Вирджиния. На Техас приходится 25% добычи газа в США, и именно в Техасе предполагалось возвести новые терминалы для экспорта сжиженного газа, указывает эксперт. Президент США обвинил республиканцев в "умышленном отрицании актуальности климатического кризиса" и "обречении американского народа на опасное будущее".

Ответный удар очевиден — отказ Техаса от финансирования федералов.

Член палаты представителей от штата Чип Рой заявил, что "Техас должен перестать давать деньги федеральному правительству, необходимо прекратить финансировать власть, которая воюет со своим народом".

Кризис нарастает, но Байдену отступать некуда. Он уже проиграл Трампу выборы по всем опросам. Единственная надежда на голоса мигрантов, которых он защищает и которые скопом придут на избирательные участки. В США действует закон об условно-досрочном освобождении от нарушения миграционного закона на 1-2 года с временной легализацией просителя, если у него "исключительная причина", например, поиск работы.

Всего за полтора года образовалось под миллион дополнительных нелегальных мигрантов, которые как бы легальны и могут голосовать.

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