Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Вашингтон вводит санкции против Техаса. Ожидается ответный удар Эббота

Байден наносит Техасу чувствительный удар

4:35
Мир » Северная Америка » США и Канада

Администрация Джо Байдена не намерена отступать в споре Техасом и 25 республиканскими штатами о том, кто должен контролировать границу с Мексикой.

Байден наносит Техасу чувствительный удар
Фото: flickr.com by World Travel & Tourism Council is licensed under Attribution 2.0 Generic

"Пороховая бочка" установлена

В знак солидарности двадцать пять губернаторов-республиканцев поддержали губернатора Техаса Грега Эбботта в его отказе выполнять постановление Верховного суда США об удалении колючей проволоки вдоль границы США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас.

Коллеги Эббота согласны с его классификацией иммиграции как "вторжения" и с его ссылкой на "конституционные полномочия Техаса — защищать себя".

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт заявил Newsmax, что между федеральным правительством и штатом Техас установлена "пороховая бочка", а на фоне слухов о том, что президент Джо Байден может федерализировать Национальную гвардию Техаса, назревает "очень странная ситуация".

"Байден окажется в трудной ситуации", — сказал Ститт.

"Оклахома, Флорида и Теннесси, а также все остальные штаты пошлют свою Национальную гвардию на помощь и поддержку усилий губернатора Эбботта, потому что каждый штат является пограничным штатом", — добавил он.

Главная проблема — геометрический рост смертности от наркотиков

По словам Ститта, главная проблема — это наркотрафик, который идёт вместе с мигрантами, что привело к росту смертности от фентанила в Оклахоме на 500% с 2019 года.

В этой связи генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что Байден не просто сотрудничает, но находится "в партнерстве" с латиноамериканскими наркокартелями. По его словам, при Байдене члены транснациональных преступных организаций перестали прятаться, а специально ищут пограничный патруль, чтобы зайти в США с потоком беженцев.

Ститт надеется, что американский народ "очнётся и поймёт, что происходит".

"Мы поддерживаем Техас… 25 губернаторов поддержали его и направят туда дополнительные войска, как только губернатор Эбботт попросит об этом".

Украина позабыта

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп призвал "все желающие штаты" развернуть свои войска в Техасе, чтобы предотвратить въезд нелегалов или депортировать их.

Трамп также заявил в социальных сетях, что не должно быть двухпартийного соглашения о границе в увязке с помощью Украине, "пока мы не получим всё необходимое, чтобы остановить вторжение миллионов и миллионов людей".

Техас поддержал также независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Кеннеди подчеркнул, что действия Техаса были оправданы, поскольку федеральное правительство не смогло обеспечить безопасность границы. Он пообещал положить конец гуманитарному кризису, обеспечить безопасность границы и разрушить бизнес-модель наркокартелей в случае избрания президентом.

Министерство внутренней безопасности США потребовало у от руководства Техаса обеспечить доступ границе до конца дня пятницы.

Байден нанёс ответный удар

Американист Малек Дудаков считает, что Байден уже нанёс ответный удар Техасу и другим, объявив о временном эмбарго на увеличение экспорта газа и постройку новых терминалов в газодобывающих штатах.

А это Техас, Оклахома, Луизиана, Западная Вирджиния. На Техас приходится 25% добычи газа в США, и именно в Техасе предполагалось возвести новые терминалы для экспорта сжиженного газа, указывает эксперт. Президент США обвинил республиканцев в "умышленном отрицании актуальности климатического кризиса" и "обречении американского народа на опасное будущее".

Ответный удар очевиден — отказ Техаса от финансирования федералов.

Член палаты представителей от штата Чип Рой заявил, что "Техас должен перестать давать деньги федеральному правительству, необходимо прекратить финансировать власть, которая воюет со своим народом".

Кризис нарастает, но Байдену отступать некуда. Он уже проиграл Трампу выборы по всем опросам. Единственная надежда на голоса мигрантов, которых он защищает и которые скопом придут на избирательные участки. В США действует закон об условно-досрочном освобождении от нарушения миграционного закона на 1-2 года с временной легализацией просителя, если у него "исключительная причина", например, поиск работы.

Всего за полтора года образовалось под миллион дополнительных нелегальных мигрантов, которые как бы легальны и могут голосовать.

Читайте по теме: Бунт в США: Техасская Народная Республика и развал США или вечный Байден?

Трамп становится де-факто главным претендентом на пост президента США, что выгодно РФ

Запад в 25 раз мощнее РФ и Украина обязана побеждать. Почему не побеждает?

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы техас дональд трамп
Новости Все >
Власти Техаса посоветовали Байдену "убраться с дороги"
Ученые обнаружили негативное влияние стресса на здоровье молодых людей
Врачи назвали симптом, предупреждающий о неалкогольном разрушении печени: ожирение
В Колумбии появились случаи похищения туристов через приложения для знакомств
Насыщенный куриный суп
"Домклик" составил рейтинг районов Москвы по стоимости аренды квартир
Полузащитник "Краснодара" Кривцов: на жизнь сегодня достаточно 500 тысяч рублей в месяц
Автора "Приключений Эраста Фандорина" разыскивает полиция
Автоэксперт Хайцеэр назвал шесть главных признаков битой машины
Привязанность по-кошачьи: как кошки выражают свою любовь и предпочтения в выборе хозяина
Популярное
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно

Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.

Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Уникальный финский проект столкнулся с проблемами из-за — сюрприз — России
Рассада помидоров и перцев будет крепенькая и стройная, если подкормить ее этим
Рынку жилья в России предрекли крах
Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев Визит Путина в Калининград сильно перепугал Прибалтику и НАТО Дмитрий Плотников ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Почему нельзя терпеть, когда гель-лак вызывает жжение во время сушки в лампе
Когда безопасно садиться за руль после употребления алкоголя: советы от представителя ГИБДД
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Зола - прекрасное удобрение, другое дело, что многие её используют на участке совсем неправильно
Последние материалы
Власти Техаса посоветовали Байдену "убраться с дороги"
Ученые обнаружили негативное влияние стресса на здоровье молодых людей
Врачи назвали симптом, предупреждающий о неалкогольном разрушении печени: ожирение
В Колумбии появились случаи похищения туристов через приложения для знакомств
Байден наносит Техасу чувствительный удар
Насыщенный куриный суп
"Домклик" составил рейтинг районов Москвы по стоимости аренды квартир
Полузащитник "Краснодара" Кривцов: на жизнь сегодня достаточно 500 тысяч рублей в месяц
Автора "Приключений Эраста Фандорина" разыскивает полиция
Автоэксперт Хайцеэр назвал шесть главных признаков битой машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников