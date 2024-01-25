Губернатор Техаса заявил о "вторжении" мигрантов и праве на самооборону

Эббот: Техас имеет право на конституционную самооборону в случае беззаконных действий президента США

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Губернатор Техаса Грег Эбботт опубликовал заявление, в котором декларируется право штата на конституционную самооборону в случае "беззаконных действий президента США", передаёт Telegram-канал "Агентство Второстепенных Новостей".

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Демарш неповиновения Эбботта стал логичным шагом в целях противостояния федеральным властям. Штат уже ограждал свои границы колючей проволокой, но Верховный суд США постановил убрать все барьеры.

"Провидцы, написавшие Конституцию США, предвидели, что штаты не должны быть оставлены на милость беззаконного президента, который ничего не делает, чтобы остановить внешние угрозы, такие как картели, переправляющие миллионы нелегальных иммигрантов через границу.

Поскольку федеральное правительство не смогло защитить Техас от вторжения, штат обладает конституционными полномочиями защищать себя", — написал Эббот в соцсети X.

Он обвинил Байдена в неисполнении законов о защите границы, что спровоцировало рекордное количество нелегалов. Губернатор отметил, что конституция США признает за штатами право на охрану границы, если с этой задачей не справляются федералы.