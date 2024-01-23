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Любовь Степушова
Россия отыщет и защитит свою недвижимость за рубежом. Беспокоиться надо не только США

"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох

3:47
Мир

Переполох вызвал указ Владимира Путина о поиске, оформлении и защите недвижимости Российской Империи, СССР и РФ за рубежом. В США решили, что Россия затребует назад Аляску.

"Русские всегда приходят за своими деньгами": указ Путина вызвал переполох
Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Россия отыщет и защитит имущество за рубежом

Президент РФ Владимир Путин распорядился отыскать за рубежом недвижимое имущество, которое принадлежало Российской империи, СССР или Российской Федерации. Этими вопросами будут заниматься ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" управления делами президента РФ и Министерство иностранных дел.

Поставлена задача "должным образом оформить" права на недвижимость, а затем "юридически защитить" их.

В Указе президента не уточняется, к каким странам будут распространяться претензии России и сколько на это выделено денег.

Дело ЮКОСа закрыто

Данные о российской собственности за рубежом были засекречены в 2015 году. Сайт РБК нашёл такие объекты во Франции, Израиле, Италии, на Украине и объяснил секретность делом ЮКОСа, согласно которому для выплат компании компенсации через суд западные структуры начали опись российского имущества.

Но дело между РФ и ЮКОСом недавно было урегулировано.

Согласно данным ассоциации "Эритаж" (Наследие), которая базируется в Париже, и её руководителя Владлена Сироткина, имущество и денежные вклады России в 112 странах мира были оценены на 1993 год на сумму не менее 400 миллиардов долларов. Эксперты предполагают, что сегодня найдётся недвижимость царских времен в странах Западной Европы, а с советских времен — в бывших союзных советских республиках и странах Варшавского договора.

Цель — юридически оформить воссоединение с историческими землями

Так как Россия взяла на себя все советские долги и выплатила их, она взамен получила права на всю собственность, имевшую союзный статус. Но бывшие советские республики практически ничего РФ не компенсировали. Особенно Украина, которая открыто стала врагом РФ. Путин не случайно назвал Одессу — русским городом, там несомненно будет найдено российское имущество, включая земли.

По словам президента, все Причерноморье отошло к России по итогам Русско-турецких войн, когда Украины ещё не было. Эти высказывания определяют причины поиска и юридического оформления возвращаемых земель.

"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами", — сказал Отто фон Бисмарк, и его слова точно отражают суть вопроса.

В США забеспокоились о претензиях РФ на Аляску

Фонд Сироткина указывал, например, что в российской собственности были более 80 тысяч. кв. м. на принадлежащем Финляндии автономном архипелаге Аландские острова.

Поэтому в США сильно обеспокоились указом Путина. Некоторые американские СМИ, в том числе Newsweek, интерпретировали его как применимый к Аляске и признающий недействительной её продажу США в 1876 году.

Официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что "Путин не вернет Аляску".

"Я могу сказать от имени всех нас здесь, в правительстве США, что Путин определенно не получит её обратно ", — заявил он на брифинге в понедельник.

Американский Институт изучения войны, подчеркнул, что "Кремль может использовать защиту своей заявленной собственности за рубежом, чтобы продвигать механизмы мягкой силы в постсоветских и других странах. Другое предположение — это ответ на конфискацию замороженных активов России на сумму $300 млрд для Украины.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы аляска украина недвижимость владимир путин
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