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Историк Крушельницкий: часть побережья Ниццы могут перейти во владении России

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Историк и доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ, Александр Крушельницкий, заявил, что часть объектов на побережье Ниццы может подпасть под действие указа президента России Владимира Путина о поиске государственной собственности.

Фото: Wikipedia by Martinp1 is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно историку, в XIX-XX веках России принадлежала существенная часть этого побережья, включая особняки, замки, земельные участки, лесные охотничьи угодья и производственные объекты.

Кроме того, отмечается, что в западных банках того времени многочисленно размещались счета, принадлежащие подданным Российской империи.

Историк подчеркивает, что большая часть этих объектов была приобретена лицами, принадлежащими к императорской фамилии.