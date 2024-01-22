Историк и доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ, Александр Крушельницкий, заявил, что часть объектов на побережье Ниццы может подпасть под действие указа президента России Владимира Путина о поиске государственной собственности.
Согласно историку, в XIX-XX веках России принадлежала существенная часть этого побережья, включая особняки, замки, земельные участки, лесные охотничьи угодья и производственные объекты.
Кроме того, отмечается, что в западных банках того времени многочисленно размещались счета, принадлежащие подданным Российской империи.
Историк подчеркивает, что большая часть этих объектов была приобретена лицами, принадлежащими к императорской фамилии.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.