Влажный воздух — тайный союзник вашего авто! Узнайте, как использовать его на полную мощность

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Автоэксперты объяснили, почему автомобиль в дождь эффективнее во время разгона

1:22
Авто

Во время дождя или в холодную погоду многие автовладельцы замечают, что их машины работают более эффективно и отзывчиво при ускорении. Это свойственно для всех типов автомобилей, даже без турбонаддува.

Автоэксперты объяснили, почему автомобиль в дождь эффективнее во время разгона
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under Creative Commons CC0 License

Эффективность работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) при ускорении зависит от состава топливо-воздушной смеси, которая включает в себя топливо и воздух. В условиях высокой влажности этот процесс становится более эффективным, что способствует улучшению мощности.

Это объясняется несколькими факторами:

  • Влажный воздух обогащен водородом и кислородом, что способствует лучшему сгоранию смеси.
  • Высокая влажность предотвращает детонацию, делая процесс сгорания топлива более мягким, что в свою очередь улучшает выработку мощности и увеличивает динамику автомобиля.
  • Датчик расхода воздуха реагирует на повышенную влажность, заставляя систему управления двигателем корректировать смесь, увеличивая объем подаваемого топлива, что делает реакцию на педаль газа более отзывчивой.

Также ночью, когда воздух холоднее и более насыщен кислородом по сравнению с днем, двигатель работает эффективнее и динамичнее, что ощущается в улучшении его отдачи при наборе скорости.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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