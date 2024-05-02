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Назван секретный ингредиент, который поможет тесту для чебуреков получиться хрустящим и поджаристым

Что нужно добавить в тесто для чебуреков, чтобы оно получилось хрустящим и румяным

1:22
Еда

Есть один простой ингредиент, благодаря которому тесто для чебуреков получится аппетитным и хрустящим. Добавление сахарного песка в тесто для чебуреков может улучшить его внешний вид и вкус.

Что нужно добавить в тесто для чебуреков, чтобы оно получилось хрустящим и румяным
Фото: commons.wikimedia.org by Vadim Indeikin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, если вы хотите избежать добавления сахара, то есть другие способы, чтобы получить чебуреки с пузырчатым и румяным тестом. Вот некоторые рекомендации:

  1. Используйте свежее тесто для приготовления. Старое тесто может получиться слишком мягким и без пузырьков.
  2. Добавьте небольшое количество жира, такого как сливочное масло или растительное масло, в тесто. Это поможет тесту стать более пузырчатым и хрустящим.
  3. Обратите внимание на температуру приготовления теста. Слишком высокая температура может привести к размягчению теста и отсутствию пузырьков.
  4. Выберите правильную форму для жарки чебуреков. Форма должна быть достаточно глубокая, чтобы тесто могло раздуваться и наполняться пузырьками во время приготовления.
  5. Не перемешивайте тесто слишком долго. Это может привести к "забитости" теста и отсутствию пузырьков.

Попробуйте эти рекомендации, чтобы получить чебуреки с хрустящим и пузырчатым тестом даже без добавления сахарного песка.

Чебуреки. Об этом вам никто не расскажет - Советы от пекаря! Как сделать лучшее тесто с пузырьками?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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