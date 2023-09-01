Врач Вялов: жирный жареный чебурек вместо овощей помогает "пожелчегонить"

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жиры нужно употреблять в умеренном количестве, при этом важно выбирать их источники осознанно. Однако существуют случаи, когда употребление не самой полезной еды способно дать организму необходимую энергию. Об этом рассказал в своём telegram-канале кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Он сообщил, что жир — необходимый компонент для нормального функционирования организма, поскольку участвует в образовании клеточных мембран, а также помогает лучше усваивать растворимые витамины.

Специалист отметил, что желчный пузырь "любит жирное". Чтобы "выгнать" желчь из организма с помощью трав, овощей не получится. Вялов также отметил, что потребление жиров должно быть умеренным.

"Поэтому я, например, разрешил своей пациентке съесть чебурек — иногда можно "пожелчегонить". Но лечения никто не отменял", — подчеркнул врач.

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