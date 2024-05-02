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Рассказываем как ухаживать за шаровидными хризантемами

Шаровидные хризантемы - красота для любого сада

2:18
Садоводство » Цветы

Шаровидные хризантемы - это красивые и нежные цветы, которые могут украсить любой сад. Они отличаются своей формой, которая напоминает шары. Но чтобы они радовали глаз своей красотой, необходимо правильно ухаживать за ними. В этой статье мы расскажем о том, как правильно ухаживать за шаровидными хризантемами.

Шаровидные хризантемы - красота для любого сада
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

1. Выбор места для посадки. Шаровидные хризантемы любят яркий солнечный свет, поэтому для их посадки выбирайте открытое место, защищенное от ветра. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной.

2. Полив. Хризантемы нуждаются в умеренном поливе. Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте ее избыточно. Лучше поливать растение регулярно, но небольшими порциями воды.

3. Удобрение. Чтобы хризантемы росли крепкими и цветущими, им необходимо регулярно подкармливать. Для этого можно использовать универсальные минеральные удобрения или специальные для цветущих растений. Но помните, что переусловленные растения могут стать более уязвимыми к болезням.

4. Обрезка. Чтобы хризантемы имели красивую форму и не росли слишком высоко, их необходимо обрезать. Для этого используйте острые и чистые инструменты. Обрезайте стебли на 1/3 длины, чтобы стимулировать рост новых побегов и цветов.

5. Защита от вредителей и болезней. Хризантемы могут подвергаться нападению различных вредителей, таких как тля, клещи и мучнистый червец. Чтобы предотвратить их появление, регулярно осматривайте растения и при необходимости обрабатывайте их специальными средствами. Также следите за состоянием почвы и не допускайте ее застаивания, чтобы избежать развития грибковых заболеваний.

6. Зимовка. Хризантемы относятся к многолетним растениям, но в холодные зимние месяцы им необходимо обеспечить защиту от морозов. Для этого можно использовать специальные укрытия или просто укрыть растения сухими листьями или соломой.

Шаровидные хризантемы весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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