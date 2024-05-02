Таджикистан предложил РФС провести товарищеский матч в России

РФС получил предложение о проведении товарищеского матча с Таджикистаном

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Федерация футбола Таджикистана сообщила Российскому футбольному союзу (РФС) о желании сыграть в ответном товарищеском матче сборных.

Фото: Елена Галабаева

Однако РФС пока рассматривает других противников.

Последний товарищеский матч между таджиками и россиянами прошел 17 ноября 2022 года. Игра закончилась ничьей.

"У сборных Таджикистана, Киргизии и Узбекистана идут официальные соревнования", — цитирует ТАСС генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Он отметил, что у Узбекистана сильная команда, которая может пройти далеко в отборе.

Напомним, что два года назад РФ сыграла с командами Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.