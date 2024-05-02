Таджикистан предложил РФС провести товарищеский матч в России

Федерация футбола Таджикистана сообщила Российскому футбольному союзу (РФС) о желании сыграть в ответном товарищеском матче сборных.
Однако РФС пока рассматривает других противников.
Последний товарищеский матч между таджиками и россиянами прошел 17 ноября 2022 года. Игра закончилась ничьей.
"У сборных Таджикистана, Киргизии и Узбекистана идут официальные соревнования", — цитирует ТАСС генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.
Он отметил, что у Узбекистана сильная команда, которая может пройти далеко в отборе.
Напомним, что два года назад РФ сыграла с командами Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
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