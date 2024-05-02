Ошибка в производстве Corvette Z06: уникальный экземпляр с неправильной отделкой

Проблема с отделкой Chevrolet Corvette Z06: несоответствие элементов

На Chevrolet Corvette Z06 доступен аэродинамический пакет из углеродного волокна с видимым плетением или в черной окраске. В отличие от Ferrari или McLaren, которые позволяют покупателям выбирать элементы из углеродного волокна по отдельности, комплектация Z06 едина.

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Однако у нескольких моделей 2024 года возникла проблема: элементы аэропакета не соответствуют друг другу. Эта ошибка была впервые замечена в видео с YouTube-канала Horsepower Obsessed, где на Z06 все элементы, кроме сплиттера, выполнены с видимым углеродным волокном. Владелец автомобиля обратил внимание на эту проблему и сообщил о ней дилеру.

General Motors уже выпустила техническую бюллетень, согласно которой дилеры должны предложить клиенту либо получить автомобиль с неправильным сплиттером и заменить его позже, либо дождаться правильной детали перед доставкой, что может занять несколько недель. Несмотря на функциональное сходство деталей, такая ошибка может расстроить владельцев, учитывая, что аэропакет из видимого углеродного волокна стоит на $2,000 дороже, чем окрашенный в черный цвет.