Ошибка в производстве Corvette Z06: уникальный экземпляр с неправильной отделкой

На Chevrolet Corvette Z06 доступен аэродинамический пакет из углеродного волокна с видимым плетением или в черной окраске. В отличие от Ferrari или McLaren, которые позволяют покупателям выбирать элементы из углеродного волокна по отдельности, комплектация Z06 едина.

Фото: Wikipedia by Clément Bucco-Lechat is licensed under CC BY-SA 3.0