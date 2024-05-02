Как рыжий кот Нуранг превратился в любимца туристов в аэропорте Бангкока

Рыжий кот Нуранг стал звездой в аэропорте Бангкока

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

В аэропорте Суварнабхуми, одном из крупнейших узлов Юго-Восточной Азии, проживает рыжий кот по кличке Нуранг, который стал интернет-знаменитостью благодаря популярным коротким видео в соцсетях. Нуранг прославился благодаря туристам, приезжающим в Бангкок и направляющимся оттуда на тайские морские курорты.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на свою популярность, Нуранг на самом деле не связан с аэропортом напрямую. Он — любимец Канокпорн, 31-летней местной жительницы. Её бойфренд занимается обслуживанием туристических групп из Китая и Вьетнама прямо в аэропорте, а Канокпорн иногда помогает ему.

Когда Нуранг оставался один дома, ему это не нравилось. После одного из таких случаев, когда Канокпорн вернулась домой, она обнаружила беспорядок, устроенный котом в знак протеста. С тех пор Нуранг превратился в "аэропортовского кота".

Теперь он стал звездой аэропорта: фотографируется с туристами, развлекает их своими играми на эскалаторах и отдыхает в багажной тележке после напряжённых дней. Нуранг также известен своей любовью к поездкам на мотоцикле, устраиваясь в корзинке на переднем сиденье.

Канокпорн поделилась, что заметить Нуранга в аэропорту легко благодаря его ярко подсвеченному ошейнику, и он всегда открыт к общению, позволяя всем желающим погладить себя и сделать с ним фото.