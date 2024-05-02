Секреты домашнего окрашивания волос: шаг за шагом к идеальному образу

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Окрашивание волос дома: советы по уходу и нанесению краски

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Изменение цвета волос - это увлекательный способ обновить свой образ. Будь то добавление мелирования для яркости или полное изменение оттенка, это приносит неподдельное удовольствие. Однако профессиональное окрашивание может быть довольно дорогим удовольствием, поэтому важно освоить искусство самостоятельного использования краски для волос. Эксперты портала byrdie.com предлагают несколько советов о том, как провести процедуру окрашивания волос прямо у себя дома.

Окрашивание волос дома: советы по уходу и нанесению краски
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не мойте волосы заранее

Перед нанесением краски для волос необходимо оставить натуральные масла на коже головы, чтобы они служили защитным барьером от химических веществ, содержащихся в краске.

Распутывайте волосы

Тщательно расчешите волосы перед нанесением краски, чтобы избежать неравномерного окрашивания.

Проведите тестирование

Перед нанесением краски на все волосы сначала проведите тест на небольшой пряди, чтобы убедиться в отсутствии аллергии.

Следуйте инструкциям

Внимательно изучите инструкцию к краске и следуйте ей, чтобы избежать непредвиденных проблем. Убедитесь, что вы правильно наносите и выдерживаете краску.

Используйте правильные инструменты

Для равномерного нанесения краски используйте специальную кисть, а не пальцы.

Не смешивайте краску заранее

Готовьте и смешивайте только то количество краски, которое собираетесь использовать. Не смешивайте краситель заранее, чтобы избежать неравномерности окрашивания.

Разделите волосы

Работайте по частям, разделяя волосы на небольшие участки. Это поможет обеспечить равномерное покрытие и предотвратить пропуски.

Защитите кожу

Перед окрашиванием нанесите защитный крем на линию роста волос, чтобы избежать появления пятен на коже.

Попросите помощи

Не стесняйтесь обратиться за помощью к другу при окрашивании волос дома. Дополнительная пара глаз поможет избежать ошибок и обеспечит равномерное покрытие.

Выберите уходовые средства

После окрашивания используйте шампунь и кондиционер для окрашенных волос, чтобы сохранить интенсивность цвета и предотвратить его выцветание.

Избегайте солнца

Чтобы предотвратить выцветание окрашенных волос, старайтесь минимизировать пребывание на солнце и используйте защитные средства.

Следуя этим советам, вы сможете достичь профессионального качества окрашивания волос прямо у себя дома.

КАК ПОКРАСИТЬ ВОЛОСЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ✅
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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