Готовим знаменитый десерт из заварного крема с карамельной корочкой: крем-брюле с зёрнами кукурузы понравится сладкоежкам

Как приготовить крем-брюле из кукурузы

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте по этому необычному рецепту вкусный десерт крем-брюле. Основной ингредиент — сладкая кукуруза.

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

1/4 стакана тростникового сахара

Густые сливки

1 кукуруза в початке

Щепотка соли

3 яичных желтка

1/4 стручка ванили (если у вас нет стручка ванили, добавьте чайную ложку ванильного экстракта)

Приготовление

В небольшой миске смешайте две столовые ложки сахара со стручком ванили. В кастрюле смешайте густые сливки, кукурузные зёрна, соль и ванильный сахар. Доведите до кипения и быстро выключите огонь. Накройте смесь и дайте ей настояться в течение 30 минут. Пропустите сливки через сито. Разогрейте духовку до 150 градусов. В отдельной миске взбейте оставшиеся три столовые ложки сахара и яичные желтки. Добавьте примерно четверть стакана тёплой сливочной смеси в яичные желтки. Продолжайте взбивать. Добавьте оставшуюся сливочную смесь и взбивайте. Пропустите смесь через мелкоячеистое сито. Разложите заварной крем по формочкам. Поместите формочки в форму для запекания. Налейте в форму воду (она должна достигать середины формочек). Выпекайте 20-25 минут. Дайте крем-брюле остыть в течение двух-трёх часов в холодильнике. Посыпьте сверху сахаром. Используйте горелку или зажигалку, чтобы подплавить сахар.