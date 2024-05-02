Готовим знаменитый десерт из заварного крема с карамельной корочкой: крем-брюле с зёрнами кукурузы понравится сладкоежкам

Приготовьте по этому необычному рецепту вкусный десерт крем-брюле. Основной ингредиент — сладкая кукуруза.
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Ингредиенты
1/4 стакана тростникового сахара
Густые сливки
1 кукуруза в початке
Щепотка соли
3 яичных желтка
1/4 стручка ванили (если у вас нет стручка ванили, добавьте чайную ложку ванильного экстракта)
Приготовление
В небольшой миске смешайте две столовые ложки сахара со стручком ванили.
В кастрюле смешайте густые сливки, кукурузные зёрна, соль и ванильный сахар. Доведите до кипения и быстро выключите огонь. Накройте смесь и дайте ей настояться в течение 30 минут.
Пропустите сливки через сито.
Разогрейте духовку до 150 градусов. В отдельной миске взбейте оставшиеся три столовые ложки сахара и яичные желтки. Добавьте примерно четверть стакана тёплой сливочной смеси в яичные желтки. Продолжайте взбивать. Добавьте оставшуюся сливочную смесь и взбивайте.
Пропустите смесь через мелкоячеистое сито. Разложите заварной крем по формочкам.
Поместите формочки в форму для запекания. Налейте в форму воду (она должна достигать середины формочек).
Выпекайте 20-25 минут. Дайте крем-брюле остыть в течение двух-трёх часов в холодильнике. Посыпьте сверху сахаром. Используйте горелку или зажигалку, чтобы подплавить сахар.
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