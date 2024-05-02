Готовим знаменитый десерт из заварного крема с карамельной корочкой: крем-брюле с зёрнами кукурузы понравится сладкоежкам

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Как приготовить крем-брюле из кукурузы

1:37
Еда

Приготовьте по этому необычному рецепту вкусный десерт крем-брюле. Основной ингредиент — сладкая кукуруза.

Как приготовить крем-брюле из кукурузы
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1/4 стакана тростникового сахара
  • Густые сливки
  • 1 кукуруза в початке
  • Щепотка соли
  • 3 яичных желтка
  • 1/4 стручка ванили (если у вас нет стручка ванили, добавьте чайную ложку ванильного экстракта)

Приготовление

  1. В небольшой миске смешайте две столовые ложки сахара со стручком ванили.
  2. В кастрюле смешайте густые сливки, кукурузные зёрна, соль и ванильный сахар. Доведите до кипения и быстро выключите огонь. Накройте смесь и дайте ей настояться в течение 30 минут.
  3. Пропустите сливки через сито.
  4. Разогрейте духовку до 150 градусов. В отдельной миске взбейте оставшиеся три столовые ложки сахара и яичные желтки. Добавьте примерно четверть стакана тёплой сливочной смеси в яичные желтки. Продолжайте взбивать. Добавьте оставшуюся сливочную смесь и взбивайте.
  5. Пропустите смесь через мелкоячеистое сито. Разложите заварной крем по формочкам.
  6. Поместите формочки в форму для запекания. Налейте в форму воду (она должна достигать середины формочек).
  7. Выпекайте 20-25 минут. Дайте крем-брюле остыть в течение двух-трёх часов в холодильнике. Посыпьте сверху сахаром. Используйте горелку или зажигалку, чтобы подплавить сахар. 
Легко приготовить и дома! КРЕМ-БРЮЛЕ самый вкусный французcкий десерт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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