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Любовь Степушова

"Освободите нас скорее": мотивация сохранять Украину у украинцев исчезла

4:42
Мир » Бывший СССР » Украина

Население Украины демотивировано на дальнейшее участие в войне и сохранение своего государства. Более того, звучат просьбы к России: "Освободите нас скорее".

"Освободите нас скорее": мотивация сохранять Украину у украинцев исчезла
Фото: Сайт Министерства обороны Украины by Минобороны Украины (ЗСУ) is licensed under Міністерство оборони України

Киевский режим перешёл к утилизации женщин Украины

К насильственной мобилизации мужчин на Украине прибавится обязательная мобилизация женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Законопроект будет принят Радой в ближайшее время. Все женщины будут подлежать постановке на учёт и могут быть призваны. Право на отсрочку от мобилизации даёт наличие ребенка (если мужа нет или он служит), беременность, наличие родителей-инвалидов первой и второй группы.

Привлекать по "обязаловке" будут на "небоевые должности", но и на линии фронта — тоже. Об этом пишет издание "Страна".

По мнению газеты, закон вызовет массовый отток женщин в иммиграцию, усиление демографических проблем, рост недовольства мужчин.

"Негативные последствия проявятся в форме пассивной деморализации общества и нарастания депрессивных настроений — люди будут увольняться с работы и прятаться по домам целыми семьями, всеми правдами и неправдами будут пытаться выехать за границу, на этой почве расцветет до невероятных масштабов коррупция, — пишет "Страна".

Можно добавить, что вырастет ненависть к элитам, в том числе из "военкоматов", которые покупают на Западе виллы, и чьи дети давно уехали и наслаждаются жизнью на западных пляжах и в клубах.

В целом, резко снизится лояльность к государству, которая уже подорвана потерями на фронте, дрязгами между политиками и военными и экономическими трудностями. Значительно вырастут настроения в пользу скорейшего окончания войны и даже перехода под юрисдикцию РФ.

"Скорее бы уж освободили Одессу и область от этой гнили, этих убийц", — пишет читатель Telegram-канала "Типичная Одесса" по следам новости о мобилизации женщин. "Попросите, чтобы скорее — крик души!", — добавляет он.

Жизнь на Украине в 2024 году станет невыносимой

Однако это ещё не все печали, которые испытает население Украины в новом году.

Под новый транш в 900 млн долларов совет директоров МВФ утвердил новые условия выдачи Киеву кредитов. Ему нужно уже в начале следующего года найти источники для увеличения собственных поступлений в бюджет на 0,5% ВВП, что составляет примерно 38 миллиардов гривен (1 млрд долл).

Это значит, что увеличатся налоги и сборы, тарифы на коммуналку. Украинский бизнес уже жалуется на резко возросшее давление налоговиков. А если бюджетная помощь Запада Киеву будет меньше обещанной, то изыскивать собственные средства придётся дополнительно. Поэтому может встать вопрос об эмиссии гривны и ее девальвации. Это означает бешеную инфляцию и падение уровня жизни.

Запад усиливает деморализацию населения Украины

Деморализацию украинцев усиливает западная пресса, которая откровенно сливает режим Владимира Зеленского. "Украина плохо представляет свои проблемы", — пишет CNN.

"Эта неделя президента Зеленского характеризуется как особенно трудная, поскольку переговоры о вступлении в ЕС принесли лишь символическую победу", — указывает издание.

По поводу плацдарма в Крынках The New York Times информирует, что украинские морские пехотинцы выполняют "самоубийственную миссию" по форсированию реки Днепр, а "моральный настрой оставшихся в живых крайне низок — многих раненых оставляют на левом берегу умирать, на них не тратят лодок".

The Independent указывает, что "разрушается не только единство в высшей команде, но и более широкий моральный дух".

Американцы отлично понимают, что такими статьями обрушают внутреннюю поддержку Зеленского. Но украинский проект признан в Вашингтоне неудачным, и надо как-то из него выходить — объяснять своему налогоплательщику, зачем всё это было. Тезис такой — помогали не тем, кому надо, они нас ввели в заблуждение.

У киевского режима остаётся только один ресурс — люди, и он намерен всех своих граждан утилизировать. Поэтому после завершения СВО судить бандеровцев за геноцид русского населения будут именно бывшие украинцы. Они же и приведут приговор в исполнение.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина владимир зеленский
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