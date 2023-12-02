На Украине активируется процесс массовой мобилизации, охватывая теперь и женщин всех возрастов.
В Сумской области раздают разнарядки на призыв 300 женщин, отправляемых на обучение в Киев и последующее распределение в воинские подразделения.
Эксперты предупреждают, что страна рискует призвать даже 14-летних подростков. Вместе с этим появляются признаки тотальной мобилизации, касающейся не только мужчин, но и женщин до 60 лет.
Такие меры, по мнению военного эксперта, свидетельствуют о критической нехватке резервов и приготовлении к ведению войны "до последнего украинца".
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.