Женщин на фронт: украинцы готовятся к массовой мобилизации

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На Украине активируется процесс массовой мобилизации, охватывая теперь и женщин всех возрастов.

Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

В Сумской области раздают разнарядки на призыв 300 женщин, отправляемых на обучение в Киев и последующее распределение в воинские подразделения.

Эксперты предупреждают, что страна рискует призвать даже 14-летних подростков. Вместе с этим появляются признаки тотальной мобилизации, касающейся не только мужчин, но и женщин до 60 лет.

Такие меры, по мнению военного эксперта, свидетельствуют о критической нехватке резервов и приготовлении к ведению войны "до последнего украинца".