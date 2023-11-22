Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность?

4:53 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Армения и Казахстан дают повод для появления в СМИ фейков о продаже Украине оружия российского производство. А может быть, "красные линии" ими уже пройдены?

Фото: Телеграм Михаил Ходарёнок

Фейк первый — Армения поставит оружие Украине

В Сети появилась новость о том, что Армения собирается поставить своё оружие российского производства на Украину. Ереван всегда активно закупал оружие у РФ, причём — на кредиты, поэтому его у Армении много.

Речь идёт якобы о пусковых установок "Точка-У" с ракетами, а также систем ПВО. Не исключалось, что договоренность о передаче систем "Точка-У" была достигнута в ходе встречи секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в конце октября.

21 ноября минобороны Армении опровергло эти сообщения. Также в ведомстве призвали армянских журналистов "не распространять ложные тезисы, брошенные в СМИ зарубежными пропагандистскими источниками", читай — азербайджанскими.

Фейк второй — Армения купит оружие у Казахстана

Однако 21 ноября ресурс kz-expert.info без ссылки на первоисточник развил тему. Издание сообщило, что министр обороны Армении Сурен Папикян, объявил о подписании договора с Казахстаном по передаче армянским вооруженным силам систем РСЗО "Смерч", "Солнцепёк" и "Найза", а также самоходной артиллерийской установки (САУ) "Семсер".

Цитируя некую статью, издание указывает, что эта "сделка открывает новые перспективы для военно-технического сотрудничества между Арменией и Казахстаном", но отмечает, что это может вызвать "определённые реакции со стороны других стран-участниц ОДКБ или геостратегических партнёров".

Почему стали возможны фейки, которым верят

Разберёмся, кто и что стоит за этими материалами.

1. Премьер министр Никол Пашинян заявил 15 ноября, что Армения ищет партнёров, которые будут поставлять ей оружие.

"Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы. Об этом мы говорим открыто и прямо", — сказал он в ходе правительственного часа в парламенте.

По его словам, сейчас Армения пытается заключать договоры на поставки вооружения и военной техники. Отметим, что эти утверждения Пашиняна разоблачены — Армения сама отказалась от поставок российского оружия.

2. Армения исключила своё участие в мероприятиях и заседаниях ОДКБ и попросила партнёров "не обижаться".

3. Армения уже наладила закупки оружия у Франции и Индии. 23 октября Ереван подписал с Парижем соглашение о покупке трёх зенитных радиолокационных систем GM 200 и меморандум о взаимопонимании по будущей поставке ЗРК малой дальности Mistral.

4. Eurasianet. org пишет, что Россия по-разному относится к новым военным партнёрам Армении. Москва не обращает внимания на индийское оружие, "но приходит в ярость, когда оружие закупается у Франции — члена НАТО". Как недавно выразился министр иностранных дел России Сергей Лавров, "западные страны, которые сейчас активно обхаживают Армению, хотят дружить с ней против Российской Федерации".

Проект "антиРоссия" в действии: Армения и Казахстан могут перейти "красные лини" РФ

Вывод: Армения твёрдо стала на рельсы ухода из военного союза с РФ, заморозка сотрудничества в ОДКБ позволила ей массово покупать оружие в странах НАТО.

Но это ещё не переход "красной линии" в отношениях с РФ. Эта "красная линия" — перепродажа российского оружия Украине, в том числе купленного в Казахстане. Это вполне могут быть условия интеграции Армении в НАТО, ведь именно НАТО придёт на замену РФ в обеспечении "зонтика безопасности" Армении. Представленные новости, скорее всего, фейки, но вполне могут стать реальностью.

Что касается Казахстана, то он тоже стремится к расширению сотрудничества с НАТО, были опубликованы факты о поставках Украине оружия через третьих лиц.

Кому выгодно подталкивать Армению и Казахстан к конфронтации с РФ? Ответ очевиден — Западу. Но Ереван и Астана это позволяют делать своей внешней политикой. Это грозит дестабилизацией по украинскому варианту и страшными бедствиями народам этих стран.

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