США готовят второй фронт с Россией в Центральной Азии

6:52 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Встреча Джо Байдена с лидерами пяти стран Центральной Азии призвана показать, кто настоящий враг казахов, киргизов, таджиков, туркменов и узбеков.

Фото: eer.ru

Президенты Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, соответственно, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мерзиёев, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов прибыли в Нью-Йорк, чтобы провести саммит с американским президентом Джозефом Байденом в рамках заседания Генассамблеи ООН. Встреча намечена на 19 сентября.

"Пряник" для стран Центральной Азии уже приготовлен

По словам советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, саммит "не направлен против какой-либо страны". Однако такое предостережение говорит скорее о том, что этот тренд имеет место быть.

Политика США на постсоветском пространстве направлена на сохранение влияния с нанесением ударов по интересам РФ. Напомним, что Казахстан, Киргизия и Таджикистан входят в организованный Россией военный блок ОДКБ. Многие аналитики называют Казахстан следующим центром американского проекта "анти-Россия".

Для приручения "ягнят" США, вероятно, в этот раз отменят оправку Джексона-Вэника для Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. Об этом сообщил журнал The Diplomat. Эксперты издания говорят, что предоставление этим странам статуса "постоянных нормальных торговых партнёров" "обеспечит Соединённым Штатам больший рычаг влияния".

Напомним, что Киргизия была освобождена от действия поправки в 2000 году, но взамен Бишкек пустил на свою территорию военную базу США. Позже поправка была отменена в отношении Грузии, Армении и Украины. Все эти страны сегодня находятся в той или иной степени в зависимости от США, и это при том, что Армения — член ОДКБ.

"Кнут" уже занесён, сила удара оценивается

Что касается "кнута", то его действия приготавливаются рутинной работой в Центральной Азии.

1. Выделяется финансирование для деятельности институтов, питающих национализм. Формируется сеть ЛОМов на эту тему. Они исповедуют линию, что "Россия — колонизатор", "Россия — зло". Недавно в Казахстан приезжал философ-русофоб Френсис Фукуяма, чтобы напомнить о том, что "в России озвучивали территориальные претензии в отношении Северного Казахстана".

"Не исключено, что то, что было с Украиной, может произойти в отношении Казахстана. Но если Россия сильно ослабнет, эта угроза исчезнет", — сказал Фукуяма.

Заметим, что в Казахстане националисты заявляют о претензиях на Омскую, Оренбургскую и Саратовскую области России. Налицо стравливание двух народов по украинскому сценарию.

Тем же, кто демонстрирует лояльность к таким нарративам, США всячески помогают продвигаться в политике и занимать госдолжности. Неслучайно в Казахстане решили провести референдум о строительстве АЭС силами "Росатома".

2. Высказывается сильная "озабоченность" преследованиями религиозных радикалов, которые в том же Казахстане в январе 2022 года попытались совершить госпереворот. Сейчас фиксируется рост радикальных исламских настроений на западе Казахстана, где находятся нефтяные ресурсы. Налицо план задействовать протестный рычаг, если Астана попытается провести национализацию нефтяных ресурсов, для создания проамериканского марионеточного квазигосударства.

3. Через USAID (филиал ЦРУ) продвигается концепция под названием "Глобальная водная стратегия на 2022-2027 годы", в которой утверждается необходимость помочь всему миру, и особенно Центральной Азии, с рациональным использованием водных ресурсов. Выделяется один миллиард долларов, чтобы создать "правовые и финансовые институты для использования и регулирования коммерческих рынков водопользования". Но от этого больше воды в регионе не станет, а раздор между странами по вопросам водопользования только усилится.

Можно назвать также дестабилизирующие проекты USAID в, казалось бы, "закрытой" Туркмении — с ашхабадской фондовой биржей "для расширения листинга ценных бумаг" и с Союзом промышленников и предпринимателей (СППТ) по подготовке кадров для "более динамичного и конкурентоспособного частного сектора". Эти управленцы потом окажутся на должностях в госсекторе, чтобы обеспечить доступ американским компаниям к нефтегазовым месторождениям страны. По каждой стране Центральной Азии можно найти такие примеры.

Цель США — разрушить экономические связи стран Центральной Азии с РФ и посадить в политике своих людей. В этом нет ничего невозможного, так как получилось же на Украине. Тем более, что рычаги влияния есть. В том же Казахстане ресурсы добывают американцы, оставляя в казне лишь третью часть прибыли. В связи с этим санкционный контроль над финансовыми системами стран региона довольно высокий.

Сейчас многие эксперты говорят о том, что странам Центральной Азии не выгодно разрывать отношения с РФ, так как основные инвестиции и товаропотоки идут оттуда. Не будет и ввода режима санкций в отношении РФ с их стороны. Но вспомним, как накануне Майдана РФ дала президенту Украины Виктору Януковичу кредит на три миллиарда долларов, понизив цену за газ, но это не помешало Западу устроить госпереворот.

Справится ли Россия с новой угрозой

Есть два момента, которые обнадёживают, что в регионе не будет второй Украины.

Первый. Запад в буквальном смысле имеет по границам региона своих противников. На севере — Россию, на востоке — Китай, на юге — Афганистан и Иран. Ни одна из этих стран не пойдёт на обеспечение логистики для поддержки "восставших" и навстречу военному присутствию США. Второй фактор — это успех России в СВО, сильная Россия и сильный Китай, воссоединившийся с Тайванем, не дадут США "развернуться" на полную мощь в Центральной Азии.

Читайте по теме:

В Киргизии заверили, что никогда не нарушат санкции против России

Биричевский: Запад стремится к дестабилизации всего евразийского пространства

США готовятся развязать военный конфликт в Казахстане