С выходом Армении из ОДКБ назревает военный конфликт в Закавказье, в который будет втянута РФ. Основные события случатся в следующем году.

Фото: openverse by Yerevantsi is licensed under "Nikol Pashinyan 13 Apr 2018" by Yerevantsi is licensed under CC BY-SA 4.0.