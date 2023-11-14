Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут

5:11 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Армения

С выходом Армении из ОДКБ назревает военный конфликт в Закавказье, в который будет втянута РФ. Основные события случатся в следующем году.

Фото: openverse by Yerevantsi is licensed under "Nikol Pashinyan 13 Apr 2018" by Yerevantsi is licensed under CC BY-SA 4.0.

Пашинян отказался ехать на саммит ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что не сможет участвовать в заседании саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 23 ноября в Минске, и выразил надежду, что партнёры отнесутся к этому решению с пониманием.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал, что Кремль сожалеет о решении Пашиняна, так как такие встречи — "хороший повод сверить часы и обменяться мнениями". По его словам, ОДКБ сохраняет свою актуальность и встречи, которые организуются в рамках блока, говорят о востребованности этого формата взаимодействия. Это завуалированное предупреждение о назревающих неприятных для Армении событиях.

Пашинян давно демонстрирует недоверие к ОДКБ. Он заявил в мае, что не исключает решения о приостановлении или заморозке членства Армении в этой организации. В июле Ереван отказался от участия в совместных со странами блока учениях, а в сентябре отозвал из организации армянского постпреда.

Ереван считает, что на его обращение в ОДКБ по поводу ударов Азербайджана по территории Армении (Сюникская область) не была получена ненадлежащая реакции, то есть не было "осуждения" Баку. При этом и падение Нагорного Карабаха преподносится в стране в контексте — Россия и ОДКБ виноваты, хотя бывшая непризнанная республика не признавалась самой Арменией.

Армения уйдёт на Запад через внеблоковый статус

На днях секретарь Совбеза Армен Григорян заявил на форуме "Стратегическое будущее Армении" в Брюсселе, что Армения рассматривает возможность превращения во внеблоковое государство. Как пишет армянская пресса, Пашинян рассматривают этот статус как переходный этап на пути вступления в НАТО.

Предполагаем, что это решение согласовано с западными партнёрами, чтобы не вызывать резкую реакцию Кремля, и оно подготовит вывод 102-й российской базы из Гюмри. Хотя сам Пашинян считает, что никакой реакции Москвы не будет, так как Россия "ослаблена войной и санкциями".

Армения выйдет из ОДКБ "молча и мягко", сказал Пашинян на совещании со СМИ.

Запад не даст Армении выйти из ОДКБ "мягко"

Опасность в том, что в Армении может возникнуть военный конфликт, если на российскую военную базу в Гюмри нападут националисты. В Грузии в августе 2008 года так уже было и было инспирирована извне в рамках проекта "антиРоссия". Не случайно армянскую армию стали вооружать из Франции. Речь идёт и о поставке французских средств ПВО.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил 13 ноября, что ЕС изучает возможность предоставить Армении военную помощь в рамках Европейского фонда мира. Он выразил "безусловную поддержку демократически избранным властям Армении" и призвал к бдительности "в отношении любой попытки дестабилизации в Армении — внутренней или внешней".

То есть Ереван получил от Запада разрешение на любые действия против оппозиции и возвращения к лояльным отношениям с РФ. Подобные заявления звучали для Грузии, Молдавии, Украины, Казахстана, и везде вели к резкому обострению ситуации.

Армения не уйдёт от новой войны с Азербайджаном

Между тем Баку не идёт навстречу Еревану по вопросу заключения мирного договора, наоборот, президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвигает всё новые претензии. Теперь их три:

в невыполнении обязательств по трехстороннему заявлению от 2020 года "о создании связи между Восточным Зангезуром и Нахчиваном";

в использовании территории Нагорного Карабаха "для перевозки военной техники, личного состава и мин";

"отрицание права на возвращение азербайджанцев в Армению".

Речь идёт о том, что многие армянские территории Алиев считает азербайджанскими. И нет сомнения, что он не остановится в продавливании Пашиняна на уступки.

Всё это говорит о том, что военный конфликт в Закавказье далеко не закончен. Пашинян надеется, что его защитит Запад в обмен на антироссийскую позицию. Как Запад это умеет делать, хорошо видно на примере Украины. При этом военная логистика из Европы в Армению будет осуществляться по морю, и то, если Грузия предоставит коридор, что увеличит и сроки, и затраты. Основные события в регионе произойдут в следующем году — если уж отрывать Армению от России с наибольшими для неё потерями, то только пока проходит СВО на Украине.

Читайте по теме: Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении

Лавров: Запад "обхаживает" Армению и хочет дружить с ней против России

Азербайджан отблагодарил РФ за позицию по Нагорному Карабаху